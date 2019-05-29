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IG眨眼遊戲「30mins飆745分」　張書豪曝2致勝關鍵！

記者傅家妤／綜合報導

近來IG有一款眨眼遊戲「Flying Face」，掀起全球用戶挑戰風潮，許多明星藝人也紛紛加入，近來男藝人張書豪PO出自己的成績，玩了3、40分鐘的他，輕鬆拿下745分，讓眾人看傻了眼，隨後他還分享了自己獲得高分的小秘訣：「大家還是用眼睛，練好自由落體…。」

▲張書豪。（圖／翻攝自IG／張書豪）

▲張書豪玩IG眨眼遊戲拿下745分高分。（圖／翻攝自IG／張書豪）

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張書豪日前在IG上透露，因分數只有3、400分而被朋友嗆聲，不甘心被嗆的他卯起來狂玩，沒想到就這樣創下了745分的高分，而這還是他在玩了3、40分鐘後，選擇「自殺」的結果，「想分享遊戲真的能讓人學習成長，過程我數次想著要破別人紀錄，卻每次都失誤，這次我告訴自己最後一次啦，開心好玩就好。」沒想到念頭一轉，他玩著玩著就拿下了高分。

▲張書豪玩遊戲片段。（影片／取自IG／張書豪，如遭刪除請見諒。）

除了心情上的轉變以外，其實想得到高分，也需要一點技巧，張書豪也特別分享了自己的小撇步，「推薦大家還是用眼睛練好自由落體，要趕瞬間放掉再突然眨一下，往上衝相對簡單，不要急著一直眨，穩穩的（地）眨眨眨就上去了。」看到他的成績以後，不少網友都非常驚訝，他的同劇搭檔歐陽妮妮也在底下留言：「傻眼貓咪…！」粉絲也紛紛讚嘆：「有人分數比你高嗎，太強了吧」、「太誇張了，眼睛都不會抽筋嗎」，意外掀起不少熱議。

▲張書豪。（圖／翻攝自IG／張書豪）

▲張書豪發文。（圖／翻攝自IG／張書豪）

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