【X戰警20年】死了41年起來接電話！ 《X戰警》系列10大bug…影迷錯亂

記者傅家妤／綜合報導

第一部《X戰警》至今已經20年，期間無論《金鋼狼》系列電影、《死侍》都是其延伸作品，而在這20年間，此系列電影無論是續作或是前傳，口碑評價無論好壞，都有不少影迷仍持續追隨至今，但因電影中敘述的年代久遠，加上導演換人，導致此系列電影時間軸十分混亂，也出現了一些小謬誤，以下《ETtoday星光雲》就為大家整理出其中10個讓人難以忽略的10個bug。

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▲詹姆斯馬斯登第一次飾演「獨眼龍」時年僅27歲。（圖／《X戰警》劇照）

1. 獨眼龍（CYCLOPS）到底幾歲？

獨眼龍在整個系列當中所佔的戲份雖然不多，在2009年上映的《X戰警：金鋼狼》中「劍齒虎」跑到學院綁架所有的變種人時，獨眼龍還是個高中生，當時電影的背景時間是1986年，按常理推算到2000年上映的《X戰警1》他應該是個40幾歲的男人，不過當年飾演這個角色的詹姆斯馬斯登（James Marsden）現實中也只有27歲，與時空背景設定在1983年代的《X戰警：天啟》當中，泰謝里丹飾演（Tye Sheridan）飾演的「獨眼龍」，看起來年紀差不多，但實際上兩人的年齡應是相差至少15歲以上。

▲泰謝里丹是第二代「獨眼龍」。（圖／《X戰警：天啟》劇照）

2. X教授站起來了！

在時間背景是1986年的《X戰警：金鋼狼》的最後，X教授客串出現，並救走了受困的變種人，當時他的出現也給了眾人一個大大的驚喜，而電影中的他不僅能站立起來，也能如常走路，這一切在當時看起來都非常合理。





▲在《X戰警：金鋼狼》X教授尚未癱瘓。。（圖／《X戰警：金鋼狼》劇照）

不過在2011年上映的《X戰警：第一戰》，該片背景是設定在1962年，X教授當時在片中好兄弟「萬磁王」彈開的子彈誤傷，射中脊椎骨從此癱瘓，只能靠輪椅代步，將兩部電影結合在一起看，就能看出其中最大的矛盾。另外值得一提的是在時間背景為2000年的《X戰警1》當中，X教授也是走著去找鳳凰女的。





▲X教授在1962年就已經被射傷，雙腿早已無法站立。（圖／《X戰警 第一戰》劇照）

3. 莫伊亞瑪塔格到底是誰？

在《X戰警：第一戰》當中由蘿絲拜恩（Rose Byrne）所飾演的CIA女特工「莫伊亞瑪塔格（Moira MacTaggert）」與X教授以及漢克麥考伊博士一起成立了變種人學校，與萬磁王對抗，當時她與X教授互生情愫，不過最後在X教授溫柔親吻之際，她早已被對方洗去了記憶，這在當時看來也非常合理，不過到了時間設定在1983的《X戰警：天啟》兩人愛火又無故重燃了，這其實也還可以接受，不過最讓人疑惑的是，莫伊亞其實也曾在2006年上映的《X戰警：最後的戰役》出現過，不過當時她已經不再是CIA特工，而是一名基因學專家。

▲蘿絲拜恩飾演女特工「莫伊亞瑪塔格」。（圖／《X戰警：第一戰》劇照）

時間線錯亂

4. 《X戰警1》中，X教授說他自己在十七歲時認識萬磁王，不過在《X戰警：第一戰》中，他們兩人十七歲時還沒認識，他們直到三十歲左右，才初次在水中相遇。

5. 在時間設定在1983年的《X戰警：天啟》的年輕版X教授以及萬磁王都非常年輕，然而到了《X戰警3：最後的戰役》當兩人回想起1986年的自己時，比起《X戰警：天啟》3年前的他們卻老了許多。

▲兩代X教授與萬磁王。（圖／《X戰警》劇照）

6. 在2003年上映的《X戰警2》當曾提及「腦波強化機（Cerebro）」是X教授及萬磁王共同打造的，不過《X戰警：第一戰》當中，該機器卻是漢克麥考伊博士製作的。

7. X教授曾在某一部當中說過琴葛雷（Jean Grey）、暴風女（Storm）以及獨眼龍是他的第一批學生，而在《X戰警：第一戰》學院建立之初，他所教的卻是完全不同一批人。

▲琴葛雷、暴風女以及獨眼龍是X教授的第一批學生。（圖／《X戰警：天啟》、《X戰警：未來昔日》劇照）

9. 《X戰警：未來昔日》裡面提到白皇后已經死了，《未來昔日》的過去是在1972年，表示白皇后1972年已經死了，可是《X戰警：金鋼狼》裡1980年她卻還活著。

▲塞巴斯汀尚在《X戰警：第一戰》的最後被萬磁王殺死。（圖／《X戰警：第一戰》劇照）

10. 《X戰警：第一戰》裡塞巴斯汀尚（Sebastian Shaw）1962年被萬磁王殺死，不過在2003年上映的《X戰警2》中，塞巴斯汀尚卻與野獸漢克麥考伊博士在電視裡對話。

另外一個值得一提的小小缺失是，在《X戰警2》夜行者曾詢問過魔形女為什麼看起來一點都不像人類，當時她的回答是：「因為我們不需要！」這句話充分表現出了魔形女非常看重變種人的「人權」，不過後來的電影當中，這件事情似乎就被淡忘了，由小珍妮佛所飾演的「魔形女」大部分的時間都是以人類的形態示人。

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