藏了8個月！　《那年花開》胡杏兒公開「寶寶性別」

記者傅家妤／綜合報導

香港女星胡杏兒2015年與金融才俊李乘德（Philip）結婚，隔2年迎來兒子奕霆 （Brendan），年初宣布懷上二胎，如今已經進入生產倒數最後一個月，她1日終於在社群網站上公開腹中寶寶的性別是個男孩，給了粉絲一個大大的驚喜。

▲胡杏兒生產倒數1個月。（圖／翻攝自IG／胡杏兒）

胡杏兒過去是TVB的花旦之一，近年演藝重心轉往大陸，憑藉著戲劇《那年花開月正圓》走紅兩岸三地，她在宣布懷上二胎後，仍持續工作，如今距離預產期只剩一個月，日前為了力挺老公，還是挺著大肚子現身，不過她在接受現場媒體採訪時也坦承，這是自己在生產前最後一次出席公開活動，接下來將會好好休息、待產。

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▲胡杏兒姐妹為她辦了一場Baby Shower。（圖／翻攝自IG／胡杏兒）

胡杏兒過去一直未有公開腹中寶寶性別，先前姐妹為她籌辦「產前派對（baby shower）」時，還特別訂製了粉色與藍色相間的蛋糕，就是為了不讓大家猜出寶寶的性別，沒想到近來她竟主動公開，她在IG上PO出大兒子臉貼在她的肚子上的畫面，並表示：「Brendan你好（很）快做哥哥可，一定要同（與）弟弟相親相愛喔！」宣布肚子裡的小孩是個「弟弟」。

▲胡杏兒宣布懷男娃。（圖／翻攝自IG／胡杏兒）

老公李乘德也在IG上PO出一張以藍色為背景的小男孩貼紙，並寫下：「就快來了！」消息一出，不少粉絲也紛紛在兩人IG底下留言送上祝福，「是弟弟欸」、「恭喜，另一個前世情人來了！」

▲胡杏兒老公發文。（圖／翻攝自IG／李乘德）