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女兒、舊愛都離世了！　基努李維孤單18年「只剩下自己」痛揭心聲

記者傅家妤／綜合報導

許多人知道好萊塢「最暖男星」基努李維（Keanu Reeves）人生面臨不少坎坷，包含好友、前女友相繼離世，而唯一的同父同母的親生妹妹又患上了白血病，他也總是一個人過著「半流浪生活」，近日他在受訪時被問及感情狀況，他直言自己是個「孤獨的人」，還說如今他的人生中只剩下自己一人，讓人聽了都感到非常心疼。

《捍衛任務》第3集《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》。（圖／《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》劇照）

▲基努李維憑藉著《捍衛任務》系列電影攀上演藝高峰。（圖／威視提供）

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基努李維近來在接受《Jakarta Post》採訪時，被主持人問及，愛情對他來說意味著什麼？他直言自己是個孤獨的人，「你說的是男女的浪漫愛情？你也知道我是個孤獨的人，我人生中沒有任何人在我身邊了，但如果真的發生了，我想我會尊重和愛那個另一半，但願這一切真的會發生在我身上。」

▲給粉絲「殺神」形象的基努李維其實是個大暖男。（圖／達志影像）

▲基努李維在女友過世後，就一直單身至今。（圖／達志影像）

隨後被追問對自己「孤獨的人生」有什麼看法，基努李維直言：「我其實不太在意我自己的事情，我是個演員，所以對於你的問題，我真的沒有答案。」還說自己的生活其實很平凡，雖然還是會被狗仔跟拍，但他是個不愛出門的人，唯一最大的喜好就是重機，而他的專注的東西，除了工作就是重機。

▲▼ 基努李維（Keanu Reeves）分享重機收藏 。（圖／翻攝自Youtube／GQ）

▲基努李維除了工作，最大的愛好就是收藏重機 。（圖／翻攝自Youtube／GQ）

不像其他的好萊塢巨星，基努李維的出行方式是搭地鐵，穿著也非常簡樸，住在一間小公寓內，從小父母離異，母親是脫衣舞孃，父親因為販毒被監禁，在父親離開後，媽媽不斷改嫁，他就再也沒見過生父一面，而唯一同父同母的妹妹金李維（Kim Reeves）則患上了白血病，他甚至為了妹妹想過要息影，所幸最後妹妹被治癒了，而他也匿名成立基金會，盼能幫助更多有需要的患者。

身世坎坷但基努李維的情路也同樣不好走，他在90年代遇見了一生中最重要的女人珍妮佛賽姆（Jennifer Syme），兩人一起度過了一段非常愉快的歲月，女方在1999年為他生下一個女兒，最後卻因疑似媽媽吸毒，生下來的是個死胎，珍妮佛賽姆在2001年也在一場車禍中喪生，自此之後他身邊就不再有女伴出現，也從未傳出緋聞，一直單身至今。

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

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