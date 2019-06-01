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想跟年輕女孩交往！　《變形金剛》男星拖了2年…正式恢單

記者傅家妤／綜合報導

美國男星喬許杜哈莫（Josh Duhamel）因演出《變形金剛》系列電影走紅，他在2017年底宣布與前妻菲姬（Fergie）分手消息，兩人發出聲明證實已經在年初分開，但為了讓雙方可以有更長的適應期，因此拖到年底才公布。在拖了2年後，兩人日前才到法院提出申請，完成離婚手續，正式恢復單身。

▲▼菲姬跟喬許杜哈莫宣布離婚。（圖／達志影像）

▲菲姬跟喬許杜哈莫在2017年初就已經分開了。（圖／達志影像）

喬許杜哈莫（Josh Duhamel）的前妻其實就是前「黑眼豆豆」女主唱菲姬，兩人相愛13年，2009年婚後育有5歲兒子Axl，不過他們在2017年底卻無預警發出聯合聲明指出，早在2017年初就已經決定分開，但是為了給予彼此有更多的時間適應，因此一直將分開的消息保密，直到同年底才決定公開，聲明中也並未提到兒子的撫養權歸誰，也沒有說明離婚原因。

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▲▼菲姬跟喬許杜哈莫宣布離婚。（圖／達志影像）

▲兩人結婚8年並育有一個兒子。（圖／達志影像）

在宣布分開2年後，近日喬許杜哈莫與菲姬被拍到現身加州當地法院。據《TMZ》報導兩人是到法院辦理離婚手續，如今已經正式恢復單身。而在兩人分開的這2年間，喬許杜哈莫的緋聞從未斷過，在2018年內，他就曾被目擊分別與女演員Rebekah Graf及《玩命關頭：特別行動》的艾莎岡薩雷（Eiza Gonzalez）單獨外出，近來還被目擊與一名神秘棕髮女子到馬里布度假，而他過去受訪時也曾提及，想要更多孩子，因此偏向與年輕的女孩約會。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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喬許杜哈莫, Josh Duhamel, 變形金剛, 菲姬, Fergie

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