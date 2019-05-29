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張柏芝「從不吃肉」被抓包說謊　「不吃不喝連睡16天」4狂語錄被翻出

記者傅家妤／綜合報導

香港女星張柏芝近來在節目上談及做飯經驗，稱在兒子出生後，兩個小孩的3餐都是由她親自下廚，不過當被追問兩個小孩最愛吃什麼時，她一度答不上來，最後只能說出大兒子愛吃白米飯，小兒子愛吃漢堡，而談及個人喜好時，她稱：「我天生吃素，從來不吃肉！」這一番話在網路上掀起熱議，還有網友翻出她過去吃肉影片，質疑她在節目上說謊。

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自秒拍／《天天向上》）

▲張柏芝自稱從沒吃過肉。（圖／翻攝自秒拍／《天天向上》）

張柏芝近來與陳意涵同上陸綜《天天向上》，眾人談及粵菜主題，於是轉向詢問全場唯一來自香港的「權威」張柏芝，她分享了不少家人的飲食習慣，還自爆：「我自己喜歡吃蔬菜，因為我天生喜歡吃素，我是從來沒有吃過肉的！」還強調並非自己並不是因為宗教信仰，而是天生不吃肉，童年時期媽媽還因此打她，但依舊無法改掉愛吃素的習慣。

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▲▼張柏芝。（圖／翻攝自秒拍／張柏芝）

▲主持人聽完都被驚呆了。（圖／翻攝自秒拍／《天天向上》）

節目播出後，張柏芝的發言也掀起了不少熱議，部分人都覺得非常難以置信，隨後就有網友翻出她過去在其他節目上，曾在螢幕前吃了曹格做的鍋包肉，在過去她曬出的新加坡旅遊的vlog當中，也曾經說自己能把桌上的美食都吃光，桌上就明顯擺著一盤肉，她還揚言想加點「海南雞飯」，與「從不吃肉」的說法不符，遭質疑在節目上說謊。

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自秒拍／張柏芝）

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自微博／素鯊）

▲網友翻出過去張柏芝大口吃肉，及揚言要吃雞飯的畫面。（圖／翻攝自秒拍／張柏芝、微博／素鯊）

甚至還有網友整理出張柏芝過去在節目上說過的超誇張「驚人語錄」，她曾在《王牌對王牌》上稱自己連睡了16天，期間不吃不睡，家人還幫她敷面膜。還在一些其它節目、活動上稱，「連續流產了4次，才有了Quintus」、「拍戲3個月不睡覺」、「越吃消夜就越瘦」等，讓大家都非常傻眼。

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自秒拍／《王牌對王牌》）

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自微博／貴圈背後那些事兒）

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自微博）

▲網友翻出過去張柏芝曾有過不少讓人難以置信的狂語錄。（圖／翻攝自秒拍／《王牌對王牌》、微博／貴圈背後那些事兒、浙江衛視）

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