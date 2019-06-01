粉絲硬擠後面「強行合照」　張智霖嚇呆入鏡…高EQ還擊！

記者傅家妤／綜合報導

港星張智霖與袁詠儀結婚18年，育有12歲兒子Morton（魔童），後2人多次被直擊私下互動仍像熱戀般甜蜜，先前攜手參加陸綜《妻子的浪漫旅行2》大秀恩愛，堪稱演藝圈中的模範夫妻。兩人日前合體出席某公開活動，沒想夫妻倆卻被粉絲強拉著合照，事後還有網友將畫面分享到社群網站上，對此他忍不住出聲，語帶調侃：「謝謝你們我吃了一頓不安樂茶飯…。」

▲袁詠儀和張智霖近來一起出席活動，被民眾強行合照。（圖／取自微博／袁詠儀）

有部分民眾、粉絲看見明星藝人都會非常激動，也會提出簽名、合照等要求，但有些人可能也會一時太興奮而忘了禮貌，直接湊上前並按下快門「強行合照」。近來張智霖與老婆袁詠儀一起出席某活動，現場眾人看到他們的出現，似乎都非常興奮，紛紛湊上前與他們合照。

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▲張智霖在尚未準備好的情況下被民眾合照。（圖／翻攝自微博）

近日就有網友曬出一張當天的現場照，只見夫妻倆身後站了許多人，對著鏡頭燦笑，而袁詠儀面露微笑地身旁的男子自拍，張智霖則是瞪大眼睛、一臉驚訝地看著鏡頭，很明顯都是尚未準備好就被拍下該張照片，隨後該網友還將照片上傳，並在發文中表示：「智霖哥的表情太搞笑了，看到老婆跟別的男人拍照，眼瞪那麼大…！」

張智霖隨後也被釣出，親自回應：「我喜歡這張照片，簡單、粗暴，站在你後面就必須合作合照。」隨後還以調侃的方式笑言，對方讓他無法好好吃飯，是在幫助他減肥。不少網友看了以後也紛紛力挺，「明星也是人，想合照就好好說，不要用這種『綁架』的方式。」

▲張智霖發文。（圖／翻攝自微博／張智霖）