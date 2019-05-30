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蔡少芬婚禮當天大罵她！　20年閨蜜「心結藏11年」淚揭心聲

記者傅家妤／綜合報導

香港女星蔡少芬與老公張晉近來一起帶著張晉的媽媽一起參加陸綜《我最愛的女人們》，在最近一期的節目中，邀來蔡少芬的相識近20年的閨蜜陳法蓉當嘉賓，兩人在節目中重提往事，說著說著陳法蓉忍不住哭了出來，原來從未吵過架的姊妹倆有一個藏了11年的心結。

▲陳法蓉。（圖／翻攝自芒果TV／《我最愛的女人們》）

▲陳法蓉近來受邀上《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自芒果TV／《我最愛的女人們》）

陳法蓉與蔡少芬同是港姐出身，同在演藝圈打滾多年，過去也曾多次合作，是出了名的姐妹花，陳法蓉在節目上稱，兩人從來沒吵過架，唯一一次發生衝突就是在在11年前蔡少芬結婚當天，她被對方大罵了一頓，而她一直耿耿於懷至今，在重提此事時，還忍不住哭了出來。

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▲陳法蓉。（圖／翻攝自芒果TV／《我最愛的女人們》）

▲陳法蓉回憶起往事忍不住哭了。（圖／翻攝自芒果TV／《我最愛的女人們》）

原來在蔡少芬婚禮彩排當天，陳法蓉開車載了一群好友到現在，引來了大群記者，蔡少芬為此大發雷霆，衝著她發火，不過她覺得當天是好姐妹的大好日子，不願意與對方對罵，因此忍了下來，繼續參加婚禮，沒想到一忍就忍了11年，如今重提她還是忍不住哭了出來，稱因為這是對方第一次對自己「大聲講話」，所以才會如此印象深刻。

▲陳法蓉。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲陳法蓉。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲陳法蓉與陳法蓉相識超過20年，兩人私底下經常一起聚會。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

聽到姐妹受委屈，蔡少芬隨即解釋，當時是因為與張晉的婚姻不被看好、壓力太大，所以非常不希望有媒體打擾，看到媒體跟著陳法蓉來到婚禮現場，她才會一時無法控制情緒，對陳法蓉發火。

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蔡少芬, 張晉, 陳法蓉

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