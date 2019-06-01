小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　史密斯「機智回應」保住夢想

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）在迪士尼真人版《阿拉丁》中飾演「神燈精靈」，近來他在某場宣傳活動的紅毯上，被兩名小女孩問及，「你的魔法呢？」為了保護兩個小女孩的夢想，威爾史密斯給出了一個非常暖心的答案，這一切也全被旁人拍下，影片在網路上掀起瘋傳。

▲威爾史密斯在真人版《阿拉丁》中飾演「神燈藍精靈」。（圖／《阿拉丁》劇照、翻攝自Facebook／威爾史密斯）

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近來網路上瘋傳一段威爾史密斯與兩名小女孩在紅毯上對話的影片，兩名小女孩在看過電影後詢問他，「你的魔法呢？」威爾史密斯非常耐心地向兩人解釋：「精靈在大庭廣眾下不能用魔法，我要假扮成人類，因為有些人會害怕精靈，雖然我們都知道那是怎麼回事，但是我在公開場合不能現出真身。」一番話保住了小女孩對迪士尼動畫魔法的夢想。

▲威爾史密斯耐心解答小女孩的問題。（圖／翻攝自Facebook／威爾史密斯）

後來小女孩好奇詢問：「那你的朋友呢？」威爾史密斯還把兩人帶上紅毯，讓她們可以見見「精靈的朋友」茉莉公主，超有愛互動萌翻眾人！不少網友在看了該段影片後，也紛紛大讚威爾史密斯真的很親民，「他真的是太棒了，不僅性格好，而且還是個好演員」、「他真的人太好了」，意外掀起不少熱議。威爾史密斯本人日前也轉發了該段影片，並透露女兒到了14歲才發現這世界沒有聖誕老人，「我有在看《童話的魅力》。」

▲威爾史密斯最後還把兩個小女孩帶上紅毯與「茉莉公主」見面。（圖／翻攝自Facebook／威爾史密斯）

真人版《阿拉丁》過去在公開「精靈」角色人選為威爾史密斯時，不少影迷都難以接受，也遭到引起大批網友吐槽、惡搞，掀起不少熱議。不過在電影上映後，部分都已經改觀，不再把焦點放在威爾史密斯的膚色上，對於他在片中的表現給予高度讚揚，兩位男女主角雖然都是大銀幕上的新人，但不少外媒、影評人都大讚兩人的表現非常優異，讓人刮目相看。

▼威爾史密斯與小女孩對話片段。（影片／取自Facebook／威爾史密斯，如遭刪除請見諒。）