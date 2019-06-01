ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　史密斯「機智回應」保住夢想

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）在迪士尼真人版《阿拉丁》中飾演「神燈精靈」，近來他在某場宣傳活動的紅毯上，被兩名小女孩問及，「你的魔法呢？」為了保護兩個小女孩的夢想，威爾史密斯給出了一個非常暖心的答案，這一切也全被旁人拍下，影片在網路上掀起瘋傳。

▲▼威爾史密斯。（圖／翻攝自Facebook／威爾史密斯、《阿拉丁》劇照）

▲威爾史密斯在真人版《阿拉丁》中飾演「神燈藍精靈」。（圖／《阿拉丁》劇照、翻攝自Facebook／威爾史密斯）

請繼續往下閱讀...

近來網路上瘋傳一段威爾史密斯與兩名小女孩在紅毯上對話的影片，兩名小女孩在看過電影後詢問他，「你的魔法呢？」威爾史密斯非常耐心地向兩人解釋：「精靈在大庭廣眾下不能用魔法，我要假扮成人類，因為有些人會害怕精靈，雖然我們都知道那是怎麼回事，但是我在公開場合不能現出真身。」一番話保住了小女孩對迪士尼動畫魔法的夢想。

▲▼威爾史密斯。（圖／翻攝自Facebook／威爾史密斯）

▲▼威爾史密斯。（圖／翻攝自Facebook／威爾史密斯）

▲威爾史密斯耐心解答小女孩的問題。（圖／翻攝自Facebook／威爾史密斯）

後來小女孩好奇詢問：「那你的朋友呢？」威爾史密斯還把兩人帶上紅毯，讓她們可以見見「精靈的朋友」茉莉公主，超有愛互動萌翻眾人！不少網友在看了該段影片後，也紛紛大讚威爾史密斯真的很親民，「他真的是太棒了，不僅性格好，而且還是個好演員」、「他真的人太好了」，意外掀起不少熱議。威爾史密斯本人日前也轉發了該段影片，並透露女兒到了14歲才發現這世界沒有聖誕老人，「我有在看《童話的魅力》。」

▲▼威爾史密斯。（圖／翻攝自Facebook／威爾史密斯）

▲威爾史密斯最後還把兩個小女孩帶上紅毯與「茉莉公主」見面。（圖／翻攝自Facebook／威爾史密斯）

真人版《阿拉丁》過去在公開「精靈」角色人選為威爾史密斯時，不少影迷都難以接受，也遭到引起大批網友吐槽、惡搞，掀起不少熱議。不過在電影上映後，部分都已經改觀，不再把焦點放在威爾史密斯的膚色上，對於他在片中的表現給予高度讚揚，兩位男女主角雖然都是大銀幕上的新人，但不少外媒、影評人都大讚兩人的表現非常優異，讓人刮目相看。

▼威爾史密斯與小女孩對話片段。（影片／取自Facebook／威爾史密斯，如遭刪除請見諒。）

 

推薦閱讀

交往王子滿1年！　35歲鄧麗欣鬆口「生娃時間點」

交往王子滿1年！　35歲鄧麗欣鬆口「生娃時間點」

《格雷》女主原是龍母！　她親揭拒接原因「與全裸戲有關」

《格雷》女主原是龍母！　她親揭拒接原因「與全裸戲有關」

《鋼鐵人3》原本有龍母！　編劇藏6年親曝「消失原因」

《鋼鐵人3》原本有龍母！　編劇藏6年親曝「消失原因」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機

男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　

熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　

蕭薔神逆齡「紅到國外」　跟4同齡國際女星一比…外媒：驚呆百萬人！

蕭薔神逆齡「紅到國外」　跟4同齡國際女星一比…外媒：驚呆百萬人！

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

威爾史密斯, Will Smith, 阿拉丁

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／李佳穎消失4年！　躍上大銀幕「合作默契男主角」
  2. 小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　史密斯「機智回應」保住夢想
  3. 粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉
  4. 抓包噁男偷拍她裙底！　剽悍女演員「抓耳朵怒賞2巴掌」當眾罵爆：你個畜生
  5. 日版《我可能不會愛你》10主角公開！　大仁哥「換新工作」Maggie是短髮正妹
  6. 直播被狂酸顏值不高　宇宙一句「直球回應」被坤達讚高EQ
  7. 蔡健雅睽違6年辦簽名會！　下大雨飆唱5首「神功再現」
  8. 武打女星被媽質疑能畢業？　楊麗菁開心嗨捧EMBA證書
  9. 健身老師替丁噹編舞！　「無袖壯男」開口全場合唱
  10. 《少時》合體！李玉璽N年才見王大陸　私聊內容竟問：誰是X

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366