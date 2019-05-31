李淳苦戀邵雨薇多年！癡情男子漢「友達以上，戀人未滿」

▲李淳、邵雨薇《陪你很久很久》描述友達以上，戀人未滿的青春。（圖／台北電影節提供）

記者林映妤／台北報導

台北電影節31日公布「特別放映」和「明日．台灣」單元片單，包括李淳以癡情形象苦苦追愛的《陪你很久很久》；藍正龍初執導演筒，郭書瑤角逐本屆台北電影獎影后的《傻傻愛你，傻傻愛我》；喜翔問鼎台北電影獎影帝獎座，描寫父子在偏鄉漁村生活的《蚵豐村》等。

李淳在《陪你很久很久》中展現有別於《目擊者》中的陰沉形象，反差萌飾演天真傻氣的癡情男子漢，與邵雨薇演出一段青春無敵的愛情故事。他苦戀青梅竹馬多年，2人卻始終保持友達以上，戀人未滿的關係，在蔡瑞雪飾演的室友幫助下，這段剪不斷理還亂的關係將會如何發展？電影顛覆台式校園小清新，動作、武打、裸奔全上場，帶出璀璨青春的輕狂年代。

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▲▼藍正龍、郭書瑤《傻傻愛你，傻傻愛我》；喜翔《蚵豐村》。（圖／台北電影節提供）

入選南韓全州影展競賽片的《蚵豐村》，是畢業於捷克布拉格影視學院的林龍吟導演首部劇情長片。故事聚焦台灣中南部的小漁村，描寫曾經前往都市發展的青年回到家鄉，期待返鄉創業能為他們發大財，但日漸下沉的蚵村，究竟會帶給他們怎樣的未來？電影除了呈現沒落漁村的生活輓歌，以本片入圍影帝獎項的喜翔，攜手新生代演員林禹緒飾演父子，2人有精采對手戲。

除了上述，北影還有記錄馬來西亞六零年代末期種族衝突的《還有一些樹》；以新住民為主角，用菜餚串起家庭與自我認同的《漂流廚房》；拍攝2位少女成長經歷的《未來無恙》，以及國家電影中心最新修復完成的潘壘導演生涯代表作《颱風》。

▲▼廖克發《還有一些樹》；探討新住民認同的《漂流廚房》。（圖／台北電影節提供）

本屆北影短片則有周姮吟、丁強演出新住民帶幼子投靠老翁的《島嶼雲煙》、泳池內青春紀事的《初潮》、鄭有傑與母親共度風雨之夜的《陽關太平》、入圍柏林影展新世代兒童短片競賽的《踮腳尖》、游安順邂逅神祕女子的《釣客》、新生代演員李雪主演的《破窗效應》、大樓管理員迷戀女住戶的《伊卡洛斯》和旅法導演許海文探索自我身體的《孿生》。

2019台北電影節7月13日於台北市中山堂舉行。