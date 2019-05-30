《黑寡婦》獨立電影開拍　娜塔莉造型曝光！漫威迷哭：好想你

記者林映妤／綜合報導

《黑寡婦》獨立電影終於開拍！黑寡婦娜塔莉在《復仇者聯盟：終局之戰》壯烈犧牲令不少粉絲心碎，除了心疼她守護復仇者家人們的決心，也因她首次出現在漫威宇宙是《鋼鐵人2》，從沒有自己的獨立電影而感到可惜，紛紛對漫威喊話。如今電影開始拍攝，娜塔莉紅髮造型也正式曝光了！

▲▼史嘉蕾喬韓森《黑寡婦》獨立電影開拍。（圖／翻攝自推特／widowarrior）

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史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）近日被拍到現身挪威賽伯（Sæbø）的小村莊，頂著一頭紅色長髮，有綁著公主頭走在路上的模樣，也有提著袋子從超市走出的畫面。至於工作團隊的暫定名稱就是先前傳出的《藍色海灣》（Blue Bayou），但電影正式片名之後才會出爐。

原本《黑寡婦》電影一直傳是6月開拍，如今提早動工，甚至流出黑寡婦早期的紅色頭髮，也令許多粉絲相當振奮感動：「看到這個畫面覺得好欣慰」、「原本傷痛的感覺好轉一點了」、「好想念黑寡婦」。

▲▼史嘉蕾喬韓森頂著紅髮令漫威迷感到振奮。（圖／翻攝自推特／widowarrior）



據悉《黑寡婦》現在確定的卡司有《仕女的故事》OT費本勒（O.T.Fagbenle），而《怪奇物語》大衛哈伯（David Harbour）以及影后級女星瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、《我和我的摔角家庭》弗洛倫斯佩悠（Florence Pugh）也有可能加盟。

《黑寡婦》的故事背景將設定在「前蘇聯解體後15年」，當時黑寡婦人已經住在美國。電影由《顫慄柏林》澳洲女導凱特蕭蘭（Cate Shortland）執導，可能會安排在2020年5月1日或2020年11月6日上映。

▲▼《黑寡婦》獨立電影開拍，還有娜塔莉搭乘渡輪的畫面。（圖／翻攝自推特／widowarrior）