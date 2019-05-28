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峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」

記者林映妤、主播簡立喆／台北－峇里島連線報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）28日出席《蜘蛛人：離家日》位於峇里島的亞太地區記者會，被問到自己最愛的超級英雄是誰？他不假思索回答「浩克」！2個人除了都是漫威出了名的「暴雷王」，其實在片場的互動也超爆笑，聽小蜘蛛敘述還會飄出一股「邊緣人」的fu！

►►峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／主播簡立喆攝）

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▲▼湯姆霍蘭德透露自己最愛的超級英雄是浩克。（圖／主播簡立喆攝／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

▲▼浩克。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

「我很喜歡浩克，如果要『組隊』的話我絕對會選他。事實上，我和馬克魯法洛（Mark Ruffalo）很愛在片場互鬧，我們常常跟對方討論『這個應該可以拍吧』、『這段可以加入這個劇情』、『拍這個一定很有趣』！但通常都沒有人會理我們。」原來2位暴雷王不僅是漫威高層極度注意的「宣傳地雷」，在片場竟然也都有股「邊緣味」，相當可愛。

記者會上媒體詢問，舞蹈系出身的湯姆在片中有沒有用上舞蹈技巧？他笑說，蜘蛛人的原始設定就是個不會跳舞的年輕小子，「我記得第一集有某場戲有肢體動作，當時我就有加入一點點舞蹈元素，但我不能跳得很厲害，因為彼得帕克本身是很不善於舞蹈的。」

雖說無法看到蜘蛛人發揮精湛舞技，但湯姆仍透露自己的舞蹈細胞對於拍攝《蜘蛛人》的動作戲幫助很大，隨後他更開玩笑：「其實我現在有拍另一部跳舞的電影，但我現在不能說。好啦，其實是《舞力全開》第7集！好啦，我亂講的！」

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／主播簡立喆攝）

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德表示自己超愛新的黑色戰服。（圖／主播簡立喆攝）

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／主播簡立喆攝）

新的蜘蛛戰服也成為記者會上另一亮點，「有一套黑色的蜘蛛戰服是尼克福瑞給我的，而且他用一種很驚喜的方式送給我，不過現在還不能暴雷，最棒的是它穿起來蠻舒服的，有加裝拉鏈可以穿著尿尿！」其實在昨天的粉絲見面會上，湯姆荷蘭德透露自己最喜歡的是蜘蛛人第一套經典造型，「不過它不能穿著上廁所，比較不方便。」

記者會尾聲，湯姆也被問到飾演蜘蛛人是否希望能以自身力量影響年輕世代與全世界？他一聽笑說，這個問題太棒了，「當然蜘蛛人是有著英雄性格的，我也想試著像彼得帕克一樣，我成立了基金會幫助別人，每天每天也都提醒自己一定要成為一個很好的人。當然還有很多事我都還做不到…」最後他懊惱：「哇，這是最後一個問題了，這問題真的很好，但我答得好像很爛，對吧？」展現出真誠模樣。

湯姆霍蘭德透露自己要在峇里島待上一星期，但不確定是否是玩笑話，一講出口就急忙笑說：「我對這裡印象很好，其實我和我2個弟弟都會在這多留……啊！你們不要講啊，要保密、保密！」

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德

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