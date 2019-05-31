夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

▲夏于喬、林書宇結婚。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

記者林映妤／台北報導

夏于喬31日宣布和大9歲導演林書宇攜手共渡下半輩子，超美日本婚紗照掀起討論。她透過經紀人回應《ETtoday》，透露其實早在去年自己生日時，林書宇就求婚決定將她「定下」，但之後2人一直沒有決定結婚日期，就連今天登記的過程也都相當隨興！

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夏于喬透露，「去年我生日的時候導演和我求婚，之後我們雖然沒有定下結婚的日子但也一直有在計畫。我和導演的個性很自然也隨興，等到有一天到了，我們突然決定，好吧！來去第一次一起出國玩的瀨戶內海拍婚紗吧！於是就出發了！」

她甜蜜表示，2人從第一次出國玩的日本小豆島拍完婚紗照便回台，「昨天拍完照回來，今天下午就登記了！」今日起正式成為幸福人妻。

夏于喬今在臉書發文宣布結婚，「日本小豆島的藝術作品沒有太多改變，改變的是我們更堅定扶持的心。」經紀人表示她目前沒有懷孕。

▲▼夏于喬、林書宇在日本拍攝婚紗，31日回台登記。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

夏于喬臉書全文

三年前的我們，帶著緊張的心情第一次來到了這裡。

三年後的今天，我們帶著滿滿的幸福再次舊地重遊。

日本小豆島的藝術作品沒有太多改變，改變的是我們更堅定扶持的心。

謝謝我們的相同帶給彼此力量，謝謝我們的不同讓彼此更完整。

美麗的六月天繁花即將盛開，而因為有你，我才能看到花朵的珍貴，品嚐到芬芳的滋味。

接下來的日子請多多指教，我們的人生正式進入下一個階段了，祝福我們～