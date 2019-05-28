峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

記者林映妤、主播簡立喆／台北－峇里島連線報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）28日出席《蜘蛛人：離家日》位於峇里島的亞太地區記者會，面對眾人最想知道他到底會不會成為下一任「鋼鐵人」？小蜘蛛相當聰明，既沒有暴雷或否認，也給出了合理答案！

▲《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德回答自己會不會繼承鋼鐵人大位。（圖／翻攝自Marvel／主播簡立喆攝）

記者會現場媒體提問，蜘蛛人是否會繼承「鋼鐵人」大位？湯姆霍蘭德表示：「我不可能成為鋼鐵人的，這個角色不可能被取代，我們永遠都會記住他。我不會是鋼鐵人，因為我是蜘蛛人呀！」但若是繼承對方的「遺志」呢？小蜘蛛倒是相當聰明地回應：「但是我會繼承鋼鐵人教導我的東西，而我也會希望成為像他一樣的超級英雄，我會繼承他的遺願。」

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這是湯姆霍蘭德首次光臨峇里島，與他同行的還有他一對雙胞胎弟弟哈里霍蘭德（Harry Holland）、山姆霍蘭德（Sam Holland）。兄弟3人在峇里島似乎會待上一陣子，記者會上湯姆便詢問當地媒體有沒有推薦的好去處？有人提醒，《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）也正在峇里島宣傳，他馬上自嘲引全場發笑。

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德記者會上萬哏齊發，逗樂全場。（圖／主播簡立喆攝）

「我很想去衝浪，但這邊的浪好像不是很簡單、很好衝。我和我弟弟們根本就是衝浪三腳貓，我們和克里斯一起衝的話，他滿身的大肌肉一滑就超遠的，然後我們3個在後面就跟烏龜一樣。」誇讚復仇者好夥伴「雷神」的超囧發言逗樂全場。

在《蜘蛛人：離家日》彼得帕克終於和MJ有愛情戲，戲外2人早就傳出緋聞，但雙雙否認，被問到2人之間一定很愛對方，但不一定是愛情？湯姆霍蘭德笑笑，稱和贊達亞（Zendaya）常NG，「我們一天到晚都在笑場，我們真的是認識很久很熟的朋友啦！能和贊達亞發展出愛情戲很有趣、很好玩。」

▲湯姆霍蘭德的弟弟哈里霍蘭德在記者會現場擔任攝影師。（圖／主播簡立喆攝）