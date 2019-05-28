《金牌特務3》重大劇情！導演證實：哈利、伊格西師徒關係大結局

記者林映妤／綜合報導

2015年馬修范恩（Matthew Vaughn）執導《金牌特務》在全球廣受歡迎，2017年推出續集《金牌特務：機密對決》同樣引爆討論，2集票房都創下好成績，總共8.25億美金，約新台幣260億元。近期馬修范恩受訪，透露並非外傳的「第3集」將會給出師徒倆哈利、伊格西的關係大結局！

▲《金牌特務》哈利和伊格西師徒組合很受歡迎。（圖／《金牌特務》劇照）

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《金牌特務》第一集柯林佛斯（Colin Firth）飾演的「哈利哈特」教導了泰隆艾格頓（Taron Egerton）飾演的「伊格西」成為一名真正的英國紳士特務，片中華麗血腥的打鬥培養出革命情感與獨樹一幟的師徒情，最後哈利詐死，更讓不少影迷心痛。

幸虧在第2集，哈利以失憶與獨眼狀態回歸，與伊格西再度聚首，但片尾伊格西決定退休結婚，師徒倆並沒有一個完整結局。

雖然泰隆艾格頓去年曾經透露自己不會在出現在新一集《金牌特務》電影，但事實上，最新《金牌特務》電影是外傳《金牌特務：大博弈》，時間軸本來就在第一次世界大戰，並描述金士曼（Kingsman）這個特務機構的起源，所以泰隆這樣說並沒有錯。

▲▼《金牌特務2》伊格西退休，令人好奇之後走向。（圖／《金牌特務2》劇照）

然而並非外傳的正宗第3集，柯林佛斯與泰隆艾格頓應該都會回歸。馬修范恩接受《 Digital Spy》專訪時就表示：「第3集將會是伊格西和哈利2個角色關係的大結局，他們之間的關係必須做個了結，最終章故事需要好好地被闡述，而我們準備好了！」

《金牌特務：大博奕》由「佛地魔」雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、哈里斯迪金森 （Harris Dickinson）主演，預計2020年 2月14日上映，而《金牌特務3》則計畫最晚於明年初開拍。