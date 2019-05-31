《白雪公主》也要拍真人版！迪士尼首選《戀夏500日》的他

▲《白雪公主》將拍成真人版。（圖／《白雪公主》劇照）

記者林映妤／綜合報導

迪士尼經典動畫《白雪公主》分別在2012年被改編成相同題材電影《魔鏡，魔鏡》、《公主與狩獵者》，今年動畫真人版大量產出的迪士尼終於要動工《白雪公主》，將此作搬上大銀幕，新進度31日出爐，已經決定導演為《戀夏500日》馬克偉柏（Marc Webb）！

根據《Variety》報導，雖然還未完全確認，不過馬克偉柏確實是迪士尼的首選。馬克偉柏執導過《戀夏500日》、《蜘蛛人：驚奇再起》、《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》、《天才的禮物》等，進期也接下了美版《你的名字》。

請繼續往下閱讀...

▲《白雪公主》將由馬克偉伯執導。（圖／達志影像／美聯社）

真人版《白雪公主》編劇為《列車上的女孩》艾琳克莉希達威爾森（Erin Cressida Wilson），《樂來越愛你》、《大娛樂家》音樂創作雙人組Pasek and Paul（Benj Pasek和Justin Paul）也將為電影編寫新歌。

這部1938年的經典動畫以格林童話為基礎，是迪士尼首部動畫長片，也是美國影史上第一部彩色動畫長片，一上映就帶來空前巨大的成功。近年來迪士尼推出許多部動畫改編成真人版電影，《美女與野獸》、《小飛象》、《阿拉丁》以及之後將上映的《獅子王》，2016年本就有改編《白雪公主》的計畫，但一直到了今年才真正開始動作。