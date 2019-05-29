峇里島直擊／豬對手變「豬隊友」！《憤怒鳥2》這點偷學超級英雄

記者林映妤、主播簡立喆／台北－峇里島連線報導

手遊改編電影《憤怒鳥玩電影》2016年在全球賣了3.52億美金，約新台幣111億元，2019年推出續集《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》28日在峇里島舉行亞太地區記者會，監製約翰寇恩（John Cohen）透露，第二集「豬鳥合作」的靈感，其實就來自超級英雄！

記者會上播放《憤怒鳥2》片段，向全球觀眾介紹新角色，約翰寇恩表示，第一集的「豬鳥大戰」在第二集有了180度大轉變，成為「豬鳥合作」，更逗趣發明了新詞friend（朋友）+enemy（敵人）=「frienemy」！「豬對手」變成名符其實的「豬隊友」。

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▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》豬鳥連線idea來自超級英雄電影。（圖／《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照）

《憤怒鳥2》不僅有經營「Speed dating」（速食約會）的新角色，還有生活在冰天雪地的超大型鳥類登場，片段中亦可見《憤怒鳥2》在世界觀設定上的用心，鳥兒們乘坐的「彈弓」宛如現代社會生活的捷運紅線、藍線，就連小鳥們都是搭乘彈弓坐校車，讓觀眾看了產生共鳴。

約翰寇恩認為全世界動畫電影百百種，《憤怒鳥2》脫穎而出的致勝關鍵就在於鳥類羽毛的技術、細節和質感，「這是我們的特色和強項，這部份團隊下足了功夫，要讓鳥毛看起來非常真實。」

▲▼《憤怒鳥玩電影2》鳥毛細致是團隊著重焦點。（圖／《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照）

但既然要做到逼真，那為什麼不直接拍成現在超流行的「真人版電影」？約翰寇恩笑說團隊從來沒有這個想法，「這樣就是另一部《獅子王》了！因為電影是手遊改編，我們想忠於遊戲設定。」而且《憤怒鳥》團隊每天最煩惱的是，電影到底好不好笑？

約翰寇恩透露，他們每天都在腦筋急轉彎想笑哏，「我們絞盡腦汁，還會把想法做成一小段動畫播放給大家看，並且不斷修正，就是要確保一定很好笑。」第二集豬鳥成為隊友，「team up」的靈感，約翰柯恩也不諱言，就是從風行全球的超級英雄電影偷師。