ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

峇里島直擊／豬對手變「豬隊友」！《憤怒鳥2》這點偷學超級英雄

記者林映妤、主播簡立喆／台北－峇里島連線報導

手遊改編電影《憤怒鳥玩電影》2016年在全球賣了3.52億美金，約新台幣111億元，2019年推出續集《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》28日在峇里島舉行亞太地區記者會，監製約翰寇恩（John Cohen）透露，第二集「豬鳥合作」的靈感，其實就來自超級英雄！

記者會上播放《憤怒鳥2》片段，向全球觀眾介紹新角色，約翰寇恩表示，第一集的「豬鳥大戰」在第二集有了180度大轉變，成為「豬鳥合作」，更逗趣發明了新詞friend（朋友）+enemy（敵人）=「frienemy」！「豬對手」變成名符其實的「豬隊友」。

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照。（圖／《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照）

請繼續往下閱讀...

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》豬鳥連線idea來自超級英雄電影。（圖／《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照）

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照。（圖／《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照）

《憤怒鳥2》不僅有經營「Speed dating」（速食約會）的新角色，還有生活在冰天雪地的超大型鳥類登場，片段中亦可見《憤怒鳥2》在世界觀設定上的用心，鳥兒們乘坐的「彈弓」宛如現代社會生活的捷運紅線、藍線，就連小鳥們都是搭乘彈弓坐校車，讓觀眾看了產生共鳴。

約翰寇恩認為全世界動畫電影百百種，《憤怒鳥2》脫穎而出的致勝關鍵就在於鳥類羽毛的技術、細節和質感，「這是我們的特色和強項，這部份團隊下足了功夫，要讓鳥毛看起來非常真實。」

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照。（圖／《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照）

▲▼《憤怒鳥玩電影2》鳥毛細致是團隊著重焦點。（圖／《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照）

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照。（圖／《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照）

但既然要做到逼真，那為什麼不直接拍成現在超流行的「真人版電影」？約翰寇恩笑說團隊從來沒有這個想法，「這樣就是另一部《獅子王》了！因為電影是手遊改編，我們想忠於遊戲設定。」而且《憤怒鳥》團隊每天最煩惱的是，電影到底好不好笑？

約翰寇恩透露，他們每天都在腦筋急轉彎想笑哏，「我們絞盡腦汁，還會把想法做成一小段動畫播放給大家看，並且不斷修正，就是要確保一定很好笑。」第二集豬鳥成為隊友，「team up」的靈感，約翰柯恩也不諱言，就是從風行全球的超級英雄電影偷師。

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

推薦閱讀

峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

《音速小子》延檔2020年上映　導演發文有亮點！網驚：索尼克這裡改了

《音速小子》延檔2020年上映　導演發文有亮點！網驚：索尼克這裡改了

峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶

峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶

《灼人秘密》全數華語片槓龜！坎城影展「一種注目」得獎名單公布

《灼人秘密》全數華語片槓龜！坎城影展「一種注目」得獎名單公布

又一部眼淚潰堤的狗狗電影！《我在雨中等你》外媒：看完預告沒興趣還是人嗎

又一部眼淚潰堤的狗狗電影！《我在雨中等你》外媒：看完預告沒興趣還是人嗎

老婆下通牒挺兒子同婚！「不來婚禮就離婚」影帝痛哭吃麵

老婆下通牒挺兒子同婚！「不來婚禮就離婚」影帝痛哭吃麵

「古一大師」起立鼓掌喊：Bravo！達頓兄弟新片聚焦伊斯蘭聖戰士

「古一大師」起立鼓掌喊：Bravo！達頓兄弟新片聚焦伊斯蘭聖戰士

《阿拉丁》茉莉公主早就是人妻！21歲嫁給初戀…青梅竹馬故事超甜

《阿拉丁》茉莉公主早就是人妻！21歲嫁給初戀…青梅竹馬故事超甜

峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」

峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」

《金牌特務3》重大劇情！導演證實：哈利、伊格西師徒關係大結局

《金牌特務3》重大劇情！導演證實：哈利、伊格西師徒關係大結局

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

憤怒鳥, 憤怒鳥玩電影2：冰的啦, 約翰寇恩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭元暢憂：別人說拍偶像劇的沒演技　《華麗上班族》影后救了他！
  2. 滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了
  3. 朴敘俊捧場崔宇植《寄生上流》　只看著他呵呵癡笑秀「男友視角」
  4. 亞洲第一對「新婚夫夫」小銘與小玄：結婚第2天就吵架！
  5. 腳涼涼的...地下一攤血「傷口深到見骨」　李國毅右腳縫6針照拍戲
  6. 痛心民進黨騙票！女星「691字」反問蔡英文：4年了，有更好嗎？
  7. Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民
  8. 林依晨錄影淚崩！　童年照罕見曝光…親弟吐真心：謝謝妳來當我姊
  9. 峇里島直擊／豬對手變「豬隊友」！《憤怒鳥2》這點偷學超級英雄
  10. 《大時代》孫煥然站高台「當眾脫褲」　 路過民眾大喊：加油！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366