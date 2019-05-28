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《阿拉丁》茉莉公主早就是人妻！21歲嫁給初戀…青梅竹馬故事超甜

記者林映妤／綜合報導

26歲英國、印度混血女星娜歐蜜史考特（Naomi Scott）在《阿拉丁》真人版中飾演「茉莉公主」被大讚是迪士尼公主系列電影最成功的選角，除了驚天美貌與嘹亮歌聲受到觀眾喜愛，由她飾演的茉莉比起動畫版更是女力爆棚，角色形象備受肯定。不少人好奇娜歐蜜史考特的來歷，進而發現她早就是一位人妻了！

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲▼《阿拉丁》娜歐蜜史考特被讚選角超成功。（圖／迪士尼提供）

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▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

娜歐蜜史考特早在2014年與大她3歲的英國足球員佐敦史賓斯（Jordan Spence）結婚，根據《Vogue》3月份專訪，娜歐蜜史考特擁有一位英裔白人父親與一位印度血統的母親，雙親都是教會牧師，於是她從小就身處教會環境。

10幾歲時史考特一家從倫敦豪恩斯洛搬到伍德福德，15歲時娜歐蜜史考特在教會遇見佐敦史賓斯，2人因為沉迷於足球而熟識，娜歐蜜笑著回憶，當時佐敦要去上一間高級的私立學校，而她正好要比賽，所以2人還在連鎖餐廳Nando's進行了一場情緒濃厚的感性對談。

▲▼《阿拉丁》娜歐蜜史考特與老公佐敦史賓斯。（圖／翻攝自IG／jordanjspence）

▲▼娜歐蜜史考特與老公佐敦史賓斯是青梅竹馬也是初戀。（圖／翻攝自IG／jordanjspence）

▲▼《阿拉丁》娜歐蜜史考特與老公佐敦史賓斯。（圖／翻攝自IG／jordanjspence）

好在2人沒因此分手，娜歐蜜21歲便嫁給當時24歲的佐敦，2個人都是對方的青梅竹馬與初戀，結婚至今已經5年，雙方的IG上仍不時充滿對方的身影，可說是恩愛到不行。

從小在教會環境，娜歐蜜史考特也非常喜愛唱歌，11歲她去了一間暑期唱歌學校，後來被星探挖掘，「我意識到這不是妄想，我真的可以做到！」經紀人後來也陸續帶著她演出迪士尼頻道影集，但隨著演出經驗越來越多，也伴隨著越多失望。

長達多次的試鏡失敗，娜歐蜜史考特總告訴自己「下一次一定會是我」、「我總是那個最接近（卻沒得到）角色的女孩」，好不容易演出麥特戴蒙（Matt Damon）的電影《絕地救援》，然而在倫敦試映會上她卻發現自己的片段全都剪光了。當時她和她的伴侶一起盛裝打扮坐在觀眾席，感到不知所措。

▲▼《阿拉丁》娜歐蜜史考特與老公佐敦史賓斯。（圖／翻攝自IG／jordanjspence）

▲▼佐敦史賓斯陪伴娜歐蜜史考特登上紅毯。（圖／翻攝自IG／jordanjspence） 

▲▼《阿拉丁》娜歐蜜史考特與老公佐敦史賓斯。（圖／翻攝自IG／jordanjspence）

2017年娜歐蜜終於獲得機會以《金剛戰士》（Power Rangers）英籍印度裔的「粉紅戰士」一角打開知名度，隨後在影集《督察員劉易斯》露面，並主演影集《史前新世界》。

2019年她在《阿拉丁》的優異表現受到全球影迷熱愛，娜歐蜜史考特更透露，她從小最喜歡的公主就是《風中奇緣》的寶嘉康蒂與《阿拉丁》的茉莉公主，她也堅持以自己的風格演出茉莉一角，「我視她為一個年輕女性，而非青少年，她擁有成熟的力量，能夠讓你折服。所以我告訴他們，我想讓你們知道，我想詮釋她的強大，如果這不是你們要的，也沒關係，那就不適合我。」最後的結果果然令人相當滿意。

除了《阿拉丁》在全球大放異彩，娜歐蜜史考特在今年秋天還有另一部作品會和大家見面，就是和「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）共同演出的新版《霹靂嬌娃》！

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