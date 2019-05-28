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峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶

記者林映妤、主播簡立喆／台北－峇里島連線報導

克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）暫時放下「雷神索爾」身分，目前正在峇里島宣傳新片《MIB星際戰警：跨國行動》，雖然是澳洲男星，但克里斯漢斯沃學生時期就選修印尼文，甚至和老婆艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）在印尼完婚，對於印尼可說是淵源相當深！

曾來過峇里島6、7次，克里斯漢斯沃更是在見面會上嘴甜表示：「這世界上我最喜愛的地方就是印尼！」並在現場大秀好幾句印尼話，惹得印尼媒體、粉絲心花怒放。其實他小學、高中都學過印尼文，甚至和老婆就是選在印尼松巴島結婚。峇里島也是衝浪勝地，同場宣傳不同電影的《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德（Tom Holland）更虧：「克里斯漢斯沃和他的大肌肉，衝浪一滑就超遠的！」

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃。（圖／主播簡立喆攝）

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▲▼克里斯漢斯沃透露自己和印尼特別有緣。（圖／主播簡立喆攝）

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃。（圖／主播簡立喆攝）

「雷神索爾」在《MIB星際戰警》再度與「女武神」泰莎湯普森（Tessa Thompson）合作，2人在《雷神索爾3：諸神黃昏》、《復仇者聯盟：終局之戰》培養出交情，他形容彼此之間很有默契，「每次拍攝都有更好的火花！」

除了漫威系列，克里斯漢斯沃也鍾情於喜劇電影，認為和自己私下性格比較相符，「漫威的角色是英雄，包袱比較多，責任也相對大，當然也有笑料，不過心態上我會比較沉重，然而演出輕鬆的喜劇片會比較像我自己。」他提到整個漫威系列《雷神3》的無腦笑料是他最喜歡的，「《MIB》就有那種笑哏，我覺得《MIB》是很好的綜合體，有拯救世界的橋段，也有很無厘頭的搞笑！」

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃。（圖／主播簡立喆攝）

▲克里斯漢斯沃認為《MIB星際戰警》兼具英雄與搞笑。（圖／主播簡立喆攝）

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雷神索爾, 克里斯漢斯沃, MIB, MIB星際戰警, MIB星際戰警跨國行動

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