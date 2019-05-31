快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

▲夏于喬宣布和交往3年的林書宇結婚。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

記者林映妤／台北報導

34歲夏于喬宣布和《百日告別》43歲導演林書宇結婚！她31日在臉書曬出婚紗照，表情相當幸福，她在臉書發文表示2人交往3年多，舊地重遊回到當初定情地點，如今決定攜手共度人生，「日本小豆島的藝術作品沒有太多改變，改變的是我們更堅定扶持的心。」更請大家祝福他們。

對於突如其來的婚訊，經紀人表示喬喬目前沒有懷孕。夏于喬近年事業運相當旺，她才以入圍本屆坎城影展「一種注目」單元，趙德胤執導的國片《灼人秘密》走上坎城紅毯，甚至被外媒選為「第一美」；緊接著感情方面也傳來好消息。

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夏于喬2016年爆出與導演林書宇熱戀，男方當時大方表示：「我們很開心也很珍惜，在生命的此刻遇見彼此，謝謝大家的關心。」

林書宇曾有過一段長達12年婚姻，妻子在2012年因病去世，喪妻107天後，他以自身喪偶之痛創作電影《百日告別》，更將主演的林嘉欣推上金馬影后地位。喪妻4年後他走出傷痛，和小9歲夏于喬熱戀，雙方今年修成正果也令粉絲欣喜。

▼夏于喬曬出日本婚紗照閃炸。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

夏于喬臉書全文

三年前的我們，帶著緊張的心情第一次來到了這裡。 三年後的今天，我們帶著滿滿的幸福再次舊地重遊。 日本小豆島的藝術作品沒有太多改變，改變的是我們更堅定扶持的心。

謝謝我們的相同帶給彼此力量，謝謝我們的不同讓彼此更完整。

美麗的六月天繁花即將盛開，而因為有你，我才能看到花朵的珍貴，品嚐到芬芳的滋味。

接下來的日子請多多指教，我們的人生正式進入下一個階段了，祝福我們～