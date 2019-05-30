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肇事者逃逸！　男星每天「固定時間車禍死亡」神秘事件上演

記者林映妤／台北報導

第21屆台北電影節30日公布片單，由7位台灣導演與眾多台灣實力派演員聯合演出的《鏡文學驚悚劇場》，將連續兩晚來到中山堂舉行世界首映，其中包含温貞菱、蔡淑臻主演，清除詭異污漬的《打掃》；吳昆達對外遇嬌妻展開復仇的《虎》；大鶴（林鶴軒）每日都會在固定時間車禍死亡的《肇事者逃逸》等。

▲▼台北電影節温貞菱、蔡淑臻《打掃》；吳昆達《虎》；大鶴（林鶴軒）《肇事者逃逸》；謝欣穎、張詩盈與白潤音、白小櫻《住戶公約第一條》；許時豪與廖雅珺《樂園》；王渝屏、黃河《完美Lily》；林子熙和夏騰宏《隧道》。（圖／台北電影節提供）

▲▼温貞菱、蔡淑臻主演《打掃》；大鶴（林鶴軒）、韓笙笙主演《肇事者逃逸》。（圖／台北電影節提供）

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▲▼台北電影節温貞菱、蔡淑臻《打掃》；吳昆達《虎》；大鶴（林鶴軒）《肇事者逃逸》；謝欣穎、張詩盈與白潤音、白小櫻《住戶公約第一條》；許時豪與廖雅珺《樂園》；王渝屏、黃河《完美Lily》；林子熙和夏騰宏《隧道》。（圖／台北電影節提供）

《鏡文學驚悚劇場》由陳宏一、王威翔、劉邦耀、林冠甫、沈騏、李育丞7位導演執導，除了上述作品，還有謝欣穎、張詩盈與白潤音、白小櫻偷偷隱藏秘密的《住戶公約第一條》；許時豪與廖雅珺共度結婚紀念日時讓時光倒流的《樂園》；王渝屏偷盜正妹照片邂逅黃河的《完美Lily》；以及林子熙和夏騰宏步入黑暗人生的《隧道》。7部作品將分別於6月30日、7月1日晚間在中山堂首映。

▲▼台北電影節温貞菱、蔡淑臻《打掃》；吳昆達《虎》；大鶴（林鶴軒）《肇事者逃逸》；謝欣穎、張詩盈與白潤音、白小櫻《住戶公約第一條》；許時豪與廖雅珺《樂園》；王渝屏、黃河《完美Lily》；林子熙和夏騰宏《隧道》。（圖／台北電影節提供）

▲▼許時豪與廖雅珺《樂園》；王渝屏、黃河《完美Lily》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節温貞菱、蔡淑臻《打掃》；吳昆達《虎》；大鶴（林鶴軒）《肇事者逃逸》；謝欣穎、張詩盈與白潤音、白小櫻《住戶公約第一條》；許時豪與廖雅珺《樂園》；王渝屏、黃河《完美Lily》；林子熙和夏騰宏《隧道》。（圖／台北電影節提供）

除了台灣電影，加拿大名導德尼柯特（Denis CÔTÉ）入圍今年柏林影展主競賽的新作《鬼鎮疑雲》（Ghost Town Anthology）；勇奪今年鹿特丹影展最佳影片金虎獎的《完美現在時》（Present.Perfect）以及眾多外片《撒旦萬萬歲》《逃出絕命夢》（Koko-di Koko-da）、《月亮歸ME》（The Man Who Bought the Moon）、《追殺導演》（Nocturne）、《星魔》（Demons）、《搖搖晃晃的陰間》（Die Kinder der Toten）、《怪正常的》（Normal）等都羅列其中。

台北電影獎頒獎典禮7月13日於台北市中山堂舉行，《ETtoday》將全程直播。

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台北電影獎, 台北電影節, 大鶴, 林鶴軒

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