《音速小子》延檔2020年上映　導演發文有亮點！網驚：索尼克這裡改了

記者林映妤／綜合報導

《音速小子》真人版電影4月底釋出主視覺與預告，結果「索尼克」造型一出，馬上被全球電玩迷及網友轟翻「醜炸」！事隔3天導演傑夫福勒（Jeff Fowler）表示已經收到大家的意見，會與SEGA、派拉蒙進行修改，24日他再度於推特上發文，表示《音速小子》將因此延檔。

傑夫福勒po出音速小子手拿「2-14-20」的木板，明確透露電影上映日將從原訂的今年11月改為2020年2月14日，並表示：「花點時間把索尼克變得更好。（Taking a little more time to make Sonic just right.）」也hashtag「沒有視效人員在製作這部電影時感到受傷」。

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▲《音速小子》將延檔至2020.2.14。（圖／翻攝自推特／Jeff Fowler）

《音速小子》比原先上映日期整整晚了3個月，起因就是預告釋出後「索尼克」的大長腿、毛茸茸造型讓許多電玩迷覺得「童年崩毀」，有鑑於負面評價排山倒海而來，傑夫福勒也懸崖勒馬，緊急與SEGA、派拉蒙展開修改計畫，不希望破壞大家心目中的經典。

但目前看來修改還需要時間，電影只好順延一季，也有眼尖粉絲發現，導演po出的圖中「索尼克」重新戴上手套了，這可能是新版音速小子的一部分。

▲▼有網友發現舉板板的音速小子的手和電影預告不同，已經戴上手套了。（圖／翻攝自《音速小子》預告）