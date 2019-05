《音速小子》延檔2020年上映　導演發文有亮點！網驚：索尼克這裡改了

記者林映妤/綜合報導

《音速小子》真人版電影4月底釋出主視覺與預告,結果「索尼克」造型一出,馬上被全球電玩迷及網友轟翻「醜炸」!事隔3天導演傑夫福勒(Jeff Fowler)表示已經收到大家的意見,會與SEGA、派拉蒙進行修改,24日他再度於推特上發文,表示《音速小子》將因此延檔。

傑夫福勒po出音速小子手拿「2-14-20」的木板,明確透露電影上映日將從原訂的今年11月改為2020年2月14日,並表示:「花點時間把索尼克變得更好。(Taking a little more time to make Sonic just right.)」也hashtag「沒有視效人員在製作這部電影時感到受傷」。

▲《音速小子》將延檔至2020.2.14。(圖/翻攝自推特/Jeff Fowler)

《音速小子》比原先上映日期整整晚了3個月,起因就是預告釋出後「索尼克」的大長腿、毛茸茸造型讓許多電玩迷覺得「童年崩毀」,有鑑於負面評價排山倒海而來,傑夫福勒也懸崖勒馬,緊急與SEGA、派拉蒙展開修改計畫,不希望破壞大家心目中的經典。

但目前看來修改還需要時間,電影只好順延一季,也有眼尖粉絲發現,導演po出的圖中「索尼克」重新戴上手套了,這可能是新版音速小子的一部分。

▲▼有網友發現舉板板的音速小子的手和電影預告不同,已經戴上手套了。(圖/翻攝自《音速小子》預告)