「古一大師」起立鼓掌喊：Bravo！達頓兄弟新片聚焦伊斯蘭聖戰士

▲蒂妲史雲頓欣賞《年輕的阿罕默德》於72屆坎城影展的首映。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

連漫威「古一大師」蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）都拍手叫好「Bravo！」達頓兄弟（Dardenne brothers）新片《年輕的阿罕默德》（The Young Ahmed）於法國時間25日在第72屆坎城影展舉行首映，蒂妲史雲頓驚喜現身觀影，更在放映結束後隨全場觀眾起立鼓掌，狂對著導演們讚聲！

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蒂妲史雲頓由於演出本屆坎城開幕片《喪屍未逝》而光臨於此，然而熱愛電影的她並非出席完首映即返家，一連待了數日，觀賞多部競賽片首映，她表示：「通常大家帶著自己的電影來放映完就會走，但這次我希望能盡可能全程參與。」

▲▼《年輕的阿罕默德》劇組步上坎城紅毯。（圖／捷傑電影提供）

比利時導演兄弟檔尚皮耶達頓（Jean-Pierre Dardenne）以及盧克達頓（Luc Dardenne）所執導《年輕的阿罕默德》聚焦在一個住在比利時小鎮的穆斯林青少年，由於信仰影響，他漸漸以成為聖戰士為目標，甚至試圖殺害自己的老師而受到逮捕，社會及家庭嘗試改變他，並引領他回到最初單純樣貌。



達頓兄弟的電影經常關注社會中低階層，例如1999年獲得首座金棕櫚獎的《美麗羅賽塔》是以失業青少女為主角；2005年《孩子》以未婚懷孕的年輕情侶為主人翁，讓他們奪得第2座金棕櫚。本次《年輕的阿罕默德》探討的主題是宗教影響一個剛離開童年的青少年生命，受訪時他們表示：「近年受到歐洲有許多恐怖攻擊的影響，讓我們選擇以伊斯蘭教作為本次探討的主軸，也希望藉由電影來思考，有什麼可能我們能讓結果變得不太一樣。」

▲▼《年輕的阿罕默德》描述嚮往成為聖戰士的青少年。（圖／捷傑電影提供）

《年輕的阿罕默德》首映後獲得《衛報》、《紐約時報》等好評，已經兩度獲得金棕櫚獎的達頓兄弟，本次若順利再下一城，將破紀錄成為首2位奪得3次金棕櫚的導演。