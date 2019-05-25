又一部眼淚潰堤的狗狗電影！《我在雨中等你》外媒：看完預告沒興趣還是人嗎

記者林映妤／台北報導

64歲好萊塢魅力熟男凱文科斯納（Kevin Costner）為改編自全球暢銷小說的《我在雨中等你》深受感動，首度為電影中的主角黃金獵犬「恩佐」獻聲演出，預告曝光後即迅速獲得外媒一致好評，《The Wrap》特別讚譽：「每次開車你的狗都會把頭伸出窗外，現在想像牠還會像凱文科斯納一樣講話！」

以家庭影集《這就是我們》形象深植人心的麥洛文提米吉拉（Milo Ventimiglia），在電影中飾演恩佐主人同時也是位一級方程式賽車手，他穿上賽車服後帥度破錶，不但與女神亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）大談戀愛，更將和他可愛的狗狗恩佐攜手渡過人生旅程。

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▲《我在雨中等你》又一部準備讓觀眾爆哭的狗狗電影。（圖／福斯提供）

《我在雨中等你》首支預告溫馨講述了恩佐如何與主人丹尼相遇，開始陪伴他展開每個人生旅程，從排斥到接納丹尼生命中的摯愛－伊芙，自戀愛、結婚、迎接嬰兒寶寶，都始終不離不棄守護著全家人。片中許多狗狗視角的金句蘊藏哲理，恩佐的一句話「是命運或運氣，我只知道天生注定要當陪伴他的狗！」更是超級催淚。



不少外媒期待度拉高，《Collider》在預告發布後評論：「雖然預告片裡充滿可愛溫馨的片段，但是可想而知這部電影絕對會讓觀眾泣不成聲，尤其本片出自曾推出美國史上最賣座的狗狗電影《馬利與我》製作公司之手！」

《Indiewire》甚至表示：「準備好在你落落長的『會說話的狗狗電影』清單再加一部！如果這部電影沒有引起你的興趣，那你還算是個人嗎？」許多網友也紛紛表示預告太催淚，所有愛狗人士要做好看這部電影將會眼淚潰堤的準備了！《我在雨中等你》8月9日上映。