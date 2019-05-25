《灼人秘密》全數華語片槓龜！坎城影展「一種注目」得獎名單公布

記者林映妤／綜合報導

第72屆坎城影展於法國時間24日晚間頒發「一種注目」競賽單元獎項，入圍其中的2部華語片，趙德胤執導，吳可熙、夏于喬、宋芸樺主演《灼人秘密》以及大陸男星祖峰自導自演的《六欲天》皆槓龜，最佳影片大獎由巴西電影《The Invisible Life of Eurídice Gusmão》抱回。

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至於評審團大獎則是法國片《Fire Will Come》（O que arde）奪得，第72屆坎城影展閉幕及頒獎電影將於台灣時間26日凌晨1點半舉行。

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▲第72屆坎城影展「一種注目」單元頒獎。（圖／翻攝自坎城影展官網）

「一種注目」單元得獎名單

最佳影片：《The Invisible Life of Eurídice Gusmão》／Karim Aïnouz

評審團獎：《Fire Will Come》（O que arde）／Oliver Laxe

最佳演出：齊雅拉馬斯楚安尼（Chiara Mastroianni）／《On A Magical Night》

最佳導演：坎特米爾巴拉格夫（Kantermir Balagov）／《Beanpole》

評審特別獎：《Liberté》／Albert Serra

評審最愛獎（並列）：《A Brother’s Love》／Monia Chokri、《The Climb》／Michael Angelo Covino

評審特別提及獎：《Jeanne》／Bruno Dumont