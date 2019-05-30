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D.O.自願入伍！　「當兵日期出爐」粉絲崩潰：只剩1個月看得見你…

記者張筱涵／綜合報導

南韓夯團EXO成員D.O.（都敬秀）30日傳出驚人消息，自願在7月1日以現役陸軍身分入伍！其實1993年出生的他最晚在2年後入伍都可以，突如其來的決定讓粉絲驚嚇不已。

▲▼都敬秀不續約。（圖／翻攝自EXO官方臉書）

▲D.O.自願在1個月後入伍。（圖／翻攝自EXO臉書）

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據韓媒《sports.chosun》報導，歌謠界相關人士透露D.O.和經紀公司SM娛樂討論後決定在7月1日以現役陸軍身分入伍，1993年出生的他其實2021年再當兵也可以，沒想到卻決定就在今年入伍，而且就在1個月後，這讓粉絲都相當崩潰且不捨。

SM娛樂也在第一時間對外發出官方聲明：「D.O.在成員Xiumin於5月7日以EXO第一人身分入伍後，表達了想更快去執行國家義務的意志，在和成員們、公司充分討論過後決定自願入伍，他希望低調安靜入伍的關係因此不會公開入伍的詳細時間和地點。」

D.O.也在官方粉絲網站上傳親筆信照：「大家好，我是EXO D.O.，EXO-L因為這突如其來的消息嚇了很大一跳吧？原本想先跟你們說的但還是晚了，心情有些沉重呢。想跟大家說『因為是苦惱了很長一段時間做的決定，所以也會健健康康地回來的』，真心感謝一直以來支持、愛護著我們的EXO-L，希望大家生活上都只有開心幸福的事情，身體也要健健康康的，我會健康並且順利回來站在大家面前的！謝謝大家！」

▲▼EXO XIUMIN曬平頭照「入伍倒數」，燦烈哭哭。（圖／翻攝自IG）

▲Xiumin作為EXO第一人在5月7日時去當兵了。（圖／翻攝自IG）

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