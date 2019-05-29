女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像「一句妳在哪」超MAN解救被讚爆！

記者張筱涵／綜合報導

韓團N.Flying隊長李承協常在練團結束後開直播，怎料29日南韓時間凌晨約3點左右開直播時，看見粉絲留言說「有個喝醉的大叔跟著我」，馬上就想出妙計拯救對方，一句「你在哪」有夠MAN，讓粉絲都讚嘆真的是暖心偶像。

▲李承協（最右）是N.Flying隊長。（圖／翻攝自李承協IG）

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李承協29日深夜正常開直播，發現粉絲留言說自己被喝醉的大叔跟蹤不知道該怎麼辦，馬上就說：「現在把直播影片的音量調到最大，假裝在跟我講電話吧！」接著就開始以更有磁性的低音說：「喂你在哪？怎麼還沒到家？現在都幾點了？都要4點了快回家，要不要去前面接你？那在便利商店前面等吧，等著喔～」

▲粉絲感動上傳這段李承協解救粉絲的影片。（圖／翻攝自推特／serue_3391）

眼看女粉報平安，李承協小小聲又喜悅地說「成功了成功了」，並且再次確認喝醉大叔是不是沒有繼續跟著了。不只看直播的粉絲感動，這段影片上傳至社群平台後也受到矚目，「真的太溫柔了」、「好感動」、「太暖太溫柔了」、「李承協根本就是天使吧」。

▼李承協直播中解救被跟蹤的粉絲。（影片／取自推特，如遭刪除請見諒）