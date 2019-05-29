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被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的YG娛樂，從年初勝利醜聞到現在社長梁鉉錫（楊賢碩）也涉嫌性招待，一連串的事件鬧得沸沸揚揚。而報導中一位疑似在2014年7月與梁鉉錫一起出席的性招待酒席的「YG世界級韓星」，被指向就是以「騎馬舞」紅遍全球的PSY。PSY在神隱1天後，公開發出聲明。

▲▼PSY在聲明中，承認他就是YG社長梁鉉錫性招待醜聞報導中的「世界級韓星」。（圖／翻攝自IG）

▲PSY發聲明，承認曾與YG社長梁鉉錫現身酒席。（圖／翻攝自IG）

PSY於29日在IG公開回應此事，他表示：「報導中提及的Jho Low確實是我的朋友。我認識他的時候，他是在好萊塢相當活躍的人。我和他在海外活動時認識，之後將他介紹給了梁鉉錫哥。」PSY表示，兩人曾是好友是明確的事實，「他們在亞洲行程中訪問韓國時邀請我們，我和梁鉉錫哥應邀出席活動，和其他被邀請的人一起吃飯喝酒，之後我和梁鉉錫哥就先行離開了。」

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PSY強調：「當時以為只是和遠道而來的朋友見個面，很抱歉，因為這次的事讓大家操心了。」而這篇發文，也確認報導中所指的「世界級韓星」就是他沒錯。

▲▼PSY在聲明中，承認他就是YG社長梁鉉錫性招待醜聞報導中的「世界級韓星」。（圖／翻攝自IG）

▲PSY發聲明，承認曾與YG社長梁鉉錫現身酒席。（圖／翻攝自IG）

28日節目播出後，其中兩項線索「世界級知名的旗下歌手」、「已經離開YG娛樂，以自己的名義創立了新公司」，再再都指向就是曾以騎馬舞走紅，且在2019年也以自己的名義設立「P Nation」經紀公司的「江南大叔」PSY。據韓媒《newsway》報導，該名歌手對此回應：「並沒有去接待，只是去打招呼而已，我完全不知道有性招待這件事情，鄭媽媽桑也只是認識的人而已。」

PSY聲明全文

大家好，我是PSY。
報導中提及的Jho Low確實是我的朋友。
我認識他的時候，他是在好萊塢相當活躍的人。

我和他在海外活動時認識，之後將他介紹給了梁鉉錫哥。
先不提他是不是個「好的朋友」的問題，他曾是我朋友是很明確的事實。

他們在亞洲行程中訪問韓國時邀請我們，我和梁鉉錫哥應邀出席活動，
和其他被邀請的人一起吃飯喝酒，之後我和梁鉉錫哥就先行離開了。

當時以為只是和遠道而來的朋友見個面，
很抱歉，因為這次的事讓大家操心了。

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