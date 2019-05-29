獨家專訪／宋讚養被騙「拍不雅影片」：我不能變一具屍體...講爸媽淚崩

記者吳孟庭、陳姿君／專訪

曾經在台灣演藝圈發展的韓國籍藝人「宋讚養」，28日拍影片自白，指控過去2年在台灣遭到當時經紀人騙財，甚至還被逼拍攝不雅照片與影片等黑暗歷史，其實他去年曾經一度想公開，接受《ETtoday星光雲》獨家專訪談到爸媽淚崩，甚至有過尋死念頭。

▲宋讚養去年得知被騙時接受《ETtoday星光雲》專訪落淚。（圖／記者謝婷婷攝）

宋讚養去年得知被騙事實後，曾憔悴接受《ETtoday星光雲》專訪，吐露內心煎熬的歷程。從開始訪問就不斷吸著鼻涕的他，坦言那段時間常常哭泣，「我在家裡哭得很慘，在飛機上也哭。」尤其是想到家人，他告訴母親自身的遭遇後，「我只能說媽媽哭慘了」。

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家人是宋讚養最在乎、卻也最不知該如何面對的人，好幾次提到爸媽，他便開始眼眶泛紅、聲音哽咽：「我一直有在說服他們...（嘆氣）前幾天我爸媽也來台灣...（聲音顫抖）當然我在表面上...我跟他們講的內容是說我被騙，非常具體的東西當然不敢講，尤其在我們韓國文化中，對這個『孝』字是非常非常敏感，我本身是更敏感的那一類。」

▲宋讚養談到家人就無法控制情緒。（圖／記者謝婷婷攝）

宋讚養沒臉對家人坦白，也是因為當初被反對來台發展，「我來到這個地方（台灣）一直希望能夠證明給爸媽看，因為我來台灣之前，並不是在韓國沒工作才來的，在韓國我可以賺很多錢，至少跟現在相比，或是要我去經紀公司都沒問題，只是我想過（現在）這樣的生活，加上我希望能有一個家在這個地方，那時候我爸媽都阻止，可是我一直希望能夠證明給他們看。」

結果遇人不淑，還落人把柄。「僅僅只是被騙那就算了，但這不是影響我的現在，以後我結婚生小孩，直到我死都抹滅不了的東西，因為有東西在他那邊。」因為害怕前經紀人會對他做出什麼不利之事，讓宋讚養每天都活在恐懼之中。

▲宋讚養坦言有過自殺念頭。（圖／記者謝婷婷攝）

他甚至還動了一些不好的念頭，緩緩吐出最糟糕的想法：「我知道我沒有辦法自殺，因為我爸媽還在，一開始我爸媽一直擔心我離開韓國，我不可以變成一具屍體跟他們見面。頭腦裡面我知道不行（這樣做），但卻也想過有沒有什麼方法不像是自殺？車禍或是意外什麼，我有想過。」

問到為何鼓起勇氣想要公開自身的遭遇？他表示，「假如大家記得有一個叫做宋讚養的人在台灣，曾經待過，假如有留下記憶的話，希望至少有那麼一點點...（嘆氣）。為了讓有心、有夢來到台灣的韓國人，呃...希望他們在這個地方能夠好好發展，也許透過我這件事情，也許在這邊的韓國人或其他外國人，知道有這樣的一個case，可能（我）只是（別人）人生中一個喝酒聊天的小小主題...」他用顫抖的聲音說出心願。

▲宋讚養難堪說出自己的遭遇。（圖／記者謝婷婷攝）

「假如我在台灣的角色最後是這個話...」宋讚養深深吸了一口氣，「OK...其實對我來說也是一個犧牲，我真的不想要讓我爸媽、家人知道，可是假如這是我最後一個、唯一能做的事情的話，我就做！」他以堅定的語氣落下最後句點，說完低下頭來摀住嘴巴，斗大眼淚不禁奪眶而出。

記者致電前經紀人手機均關機，LINE則未讀未回。而目前宋讚養與前經紀人的糾紛已進入法律程序，偵查階段尚不公開，他將靜待司法調查。

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