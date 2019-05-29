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勝利夜店「Burning Sun」改名重新開張　高調嗆聲：KING IS BACK

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手勝利（本名李昇炫，이승현）在1月爆出他所投資的夜店Burning Sun疑似酒後撿屍女客，之後接連扯出背後一堆黑幕，勝利退出演藝圈止血但同時皆否認犯罪，直到本月18日出現才承認有過性交易。不過夜店Burning Sun在停業兩個月後，爆出近來悄悄重新開張。

▲▼勝利、鄭俊英。（圖／CFP）

▲勝利投資的夜店「Burning Sun」，造成南韓演藝圈大地震。（圖／CFP）

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南韓新聞節目MBC《Straight》報導，先前爆出性招待、吸毒等醜聞而結束營業的「Burning Sun」，近來悄悄改名為「Label」重新開張，且延續先前的VIP經營模式，依舊聚集許多男男女女徹夜狂歡。

▲▼勝利夜店「Burning Sun」，近來悄悄改名為「Label」重新開張。（圖／翻攝自YouTube／탐사기획스트레이트）

▲「Burning Sun」重新開張，並寫下「KING IS BACK」。（圖／翻攝自YouTube／탐사기획스트레이트）

荒謬的是，他們不但打上「KING IS BACK」（王者回歸）的標語囂張嗆聲，更赫然將先前踢爆該夜店醜聞的《想知道真相》片段放在大螢幕上，似乎想表達對於先前事件不以為然。節目播出後再次引爆軒然大波，讓網友驚訝說道：「這下我相信韓劇演的都是真的了！」

▲▼勝利夜店「Burning Sun」，近來悄悄改名為「Label」重新開張。（圖／翻攝自YouTube／탐사기획스트레이트）

▲「Burning Sun」重新開幕，甚至將《想知道真相》片段放上螢幕。（圖／翻攝自YouTube／탐사기획스트레이트）

勝利自2月底起共接受18次調查，對於涉嫌包含性買賣、仲介性買賣、貪汙夜店公款、違反食品衛生法共4項罪名始終否認有罪。而警方雖已確認勝利在自宅有性交易的行為，但勝利表示，「承認有發生性關係，但不是性交易。」14日在法院以沒有確切的證據、難以舉證為由正式駁回羈押聲請。不過勝利在18日承認性交易，坦言先前礙於藝人身分才不承認。

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勝利, 夜店, Burning Sun, BurningSun, BIGBANG

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