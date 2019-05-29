Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

記者蕭采薇／綜合報導

南韓大勢女團BLACKPINK人氣超高，其中泰籍成員Lisa不僅長得像洋娃娃，且舞台表現能力也是一流，迷倒無數少男少女，更是目前IG追蹤人數最多的南韓女星。不過29日卻突然爆出她在隊中遭成員Jennie帶頭霸凌、排擠的消息，叫人霧裡看花。粉絲們也拿出8項證據，指出一切都是黑粉的「腦補」。

▲網友製作影片指Jennie帶頭排擠Lisa，已超過1600萬人觀看。（圖／翻攝自秒拍）



28日有網友剪輯出7分鐘影片，皆是BLACKPINK開直播或是受訪、活動現場的畫面。該網友指道，Jennie無數次擋到Lisa的鏡頭，或是對Lisa說出：「我不想跟妳穿情侶裝」，或是在Lisa對著鏡頭大小時說：「妳在假笑對吧？」甚至在Lisa生日時開個人直播，且在不同次直播被問道：「為LIsa準備什麼生日禮物？」，她也回答：「我準備在她臉上賞一個大耳光。」

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▲網友製作影片指Jennie帶頭排擠Lisa，已超過1600萬人觀看。（圖／翻攝自秒拍）

該影片一天就累積將近10萬次轉發，並有1600萬人觀看，也讓Jennie霸凌Lisa成為熱門話題。不過相對也引起粉絲很大的反彈，認為剪輯過的影片根本是斷章取義。首先是Jennie很時候只是對Lisa開玩笑，卻在剪輯下顯得對她相當刻薄，至於「賞一個耳光」，其實是因為南韓有在生日時打壽星的習俗，且她也說了只是玩笑話。同時那次直播，正是Jennie想向粉絲募集關於Lisa生日禮物的建議。

▲Jennie（右）和Lisa（左）私底下常玩在一起。（圖／翻攝自IG）

粉絲們也舉證8項事實說道，其實Jennie相當照顧隻身在南韓的Lisa，像是先前Lisa遭受到種族歧視的言論時，就是Jennie在泰國演唱會上對粉絲說：「大家應該非常為Lisa感到驕傲，她很強大、很積極，我很想在Lisa的家鄉說這番話，我們都會照顧好她。」令歌迷非常感動。

▲Lisa媽媽在演唱會上，舉著Jennie和Lisa的雙人手幅。（圖／翻攝自推特）

此外也包括，Lisa的媽媽在演唱會上，舉的就是Jennie和Lisa的雙人手幅，「你們難道會比Lisa的媽媽還更知道誰好誰壞？」而Jennie甚至曾在節目上毫無猶豫的接下Lisa的嘔吐物，種種事蹟讓粉絲氣憤表示，都是特定人士炒作，藉著被建構出來的內容興風作浪。

▲鐵粉舉出8點證明，Jennie不但沒有霸凌Lisa，還相當照顧她。（圖／翻攝自微博）