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朴敘俊捧場崔宇植《寄生上流》　只看著他呵呵癡笑秀「男友視角」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員朴敘俊和崔宇植是演藝圈眾所周知的好朋友，朴敘俊昨（28日）晚間在IG分享他捧場好友主演的電影《寄生上流（기생충）》，還在對方說話時特別錄影，聽崔宇植講話到憨憨傻笑，粉絲直呼影片根本「男友視角」！

▲朴敘俊捧場崔宇植《寄生上流》　只看著他呵呵癡笑秀「男友視角」。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自朴敘俊IG）

▲朴敘俊捧場崔宇植《寄生上流》。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自朴敘俊IG）

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韓國電影《寄生上流》在坎城奪得金棕櫚獎，寫下韓影新歷史，連南韓總統文在寅都表示想趕快看到，昨日光榮回國後，晚間在韓舉辦首映記者會，吸引不少演藝明星到場，包含朴敘俊、型男演員鄭雨盛，以及資深女演員金惠子、南柱赫、韓志旼等人，都得以搶先一步看到名導的巨作。

朴敘俊就在IG上寫下「直接用雙眼去確認的《寄生上流》真的很了不起，宇植也綻放異彩了。」附上的影片就是崔宇植與《寄生上流》劇組在台上打招呼的樣子，當崔宇植說「跟我媽媽好像啊！」朴敘俊在台下錄影被他逗得發出「呵呵呵」癡笑，被粉絲笑稱這是男友視角。而崔也隨後用IG帳號以3個愛心回應。

▲朴敘俊捧場崔宇植《寄生上流》　只看著他呵呵癡笑秀「男友視角」。（圖／翻攝自朴敘俊IG）

▲朴敘俊台下對崔宇植說的話呵呵癡笑。（圖／翻攝自朴敘俊IG）

此外，在《寄生上流》記者會上導演奉俊昊謙虛地說：「得獎已經是過去式，現在是和韓國觀眾見面的時刻，有空的話，我很想變裝潛入電影院，和那些自己買票來看電影的觀眾們坐在一起，聽聽他們的反應，我真的很好奇。」

《寄生上流》最新公布的中文正式預告中，十足展現了本片難以捉摸的特質，不僅推翻前一支預告的詭譎神秘，更以充滿滑稽感的配樂帶出窮爸爸宋康昊一家人的窘困生活，而憑假學歷徵上高薪家教的大兒子，也藉機把妹妹弄進富豪家門當美術老師，當兩家人的關係越來越錯綜複雜，配樂也跟著轉直下走向驚悚氛圍，最後一句「我們真的不是故意的…」則充滿懸念讓人好奇不已。

▲《寄生上流》首爾媒體首映會。（圖／CFP）

▲《寄生上流》在首爾舉辦媒體首映會。（圖／CFP）

電影預售票在南韓開賣，也反映了觀眾的熱烈期待，馬上飆出占比54.2%、超過34萬張票的銷售數字，成為預售冠軍，而台灣也將在6月28日正式上映。

★圖片為版權照片，由達志影像、CFP供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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寄生上流, 崔宇植, 朴敘俊, 奉俊昊, 日韓風

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