WINNER新輯被稱「魯味拼盤」！可惜打安全牌留遺憾

文／傑米鹿

先說結論，我認為《ZOO》跟《MOLA》都是比《AH YEAH》更好的主打選擇。這張迷你專輯，除了主打歌《AH YEAH》以外都有做出和上一張《EVERYD4Y》不同風格，但主打依舊選了一首維持WINNER夏日度假風的《AH YEAH》，似乎這次是想展現團體更多可愛逗趣、惹人憐惜的一面，在MV或是舞台表演上都能看出一些端倪。

韓國男團WINNER在5月15日再次回歸，這次回歸很巧妙，和女團EXID選在同一天發行，專輯名稱也好巧不巧都叫做《WE》，真的是很奇妙的巧合。這是WINNER繼去年冬天的《MILLIONS》後的再次回歸。

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我原先寫這篇文章的方向是想強調，WINNER如果可以跳出他們自己給自己設定的框架，也就是從《LOVE ME LOVE ME》、《ISLAND》開始，一直到《EVERYDAY》以及在冬天發行的《MILLIONS》一系列的清爽感EDM舞曲的話，也許他們能在市場上帶來更多衝擊與聽眾，但是寫到一半我決定打掉重來，重新審視他們這樣做的原因。

在查詢新聞資料的過程中，我看見李昇勳說了：「如果一首歌有很好的反應，就不會只有『一擊』就停止，為了連續擊打『兩擊』和『三擊』而保留了這個概念。」用直譯大略是這樣的說法，更精簡來說就是，「既然一首中了沒道理不繼續這風格，那就出第二首跟第三首吧。」

如果你不是WINNER粉絲，對他們不熟悉的話，我在這段說明一下WINNER在YG娛樂團體之中的特別之處。

從出道至今，WINNER的主打歌曲絕大多數是由自己作業完成，而非由YG旗下的王牌製作人如TEDDY完成。從《Really Really》開始的每一次回歸，更是由隊長姜昇潤擔當作曲以及製作的責任，驚人的幾乎以命中率百分百，讓WINNER每次回歸都能奪得很好的成績。

從4人形式的第一首《Really Really》開始，不論是《LOVE ME LOVE ME》、《ISLAND》、《EVERYDAY》以及在《MILLIONS》，基本上能算是同一個套路的歌曲。都是帶有EDM舞曲的風格，清爽卻讓人想擺動節奏的歌曲。我當然自己對WINNER也有希望他們能夠將路線稍稍拉回2014～2016的期待，多呈現些高冷男模團、唱渣男情歌的樣子，才不會可惜了姜隊長的那副好嗓子，但看來這個期待還要多等一下才能被完成。

但就《Really Really》發行以來的WINNER回歸成績來看，真的沒辦法說他們堅持這個路線是不對的，我甚至想起了我2017年到18年在首爾唸書的經驗。路上的店家確實很愛播放《Really Really》跟《LOVE ME LOVE ME》，甚至快年底的時候《MILLIONS》還攻佔了GS25（等同於台灣7-11的存在）的門口電視牆。當然他可能是廣告，但也不得不說，「聽WINNER的歌曲心情會好起來，能跟著擺動」。

若能透過這幾首主打歌，在聽眾間建立起這樣的形象，也是件不簡單的事情。讓新歌出來，就能被聽眾、或者店家加到播放清單而不顯突兀，這也是一種建立消費者信心的操作。

另一點觀察則是，近年WINNER勤跑韓國校園活動，看完之後應該就不難理解為何他們近年皆鎖定此路線。好互動、氣氛好、能搭配舞蹈，展現四人的活潑本性，一首接一首氣氛不中斷。看他們的服裝、神情也會想到，若他們維持數年前穿西裝高冷男唱情歌的樣子，或許就沒辦法有這樣和台下的歡樂互動以及現場表現了。（也建議各位可以看看影片，這是Youtube上隨便搜尋的一段校慶或大學的演出影片，韓國大學辦校慶舞會是這樣的～）

海外粉有海外粉的期待，但或許WINNER也有自己對韓國市場的想法，畢竟母公司YG最近風波不斷，在這個時間點或許該先求穩再求好才是最佳選擇。

好，還是來說一下歌曲。這次的《AH YEAH》在副歌前，姜隊的bridge之前，會讓人以為是一首以吉他打版為主的抒情歌。但進了副歌，又成了上述所說的帶有EDM的清爽舞曲，但這次減低了電子樂器比例。配上歌詞、MV意境、一些訪問後，得知了這是一首以「爽快俐落的分手」為訴求的歌曲，「分手了也沒關係，四個男生能聚在一起也不錯，不好結束感情也是好事，ok啦」這樣感覺的歌曲。

而專輯中的其他歌曲呢，宋閔浩作曲的《ZOO》我聽來像是他個人SOLO作品《FIANCÉ》的精神延續，這首非常棒，像是MINO結合並且平衡了自己與WINNER風格的綜合體。

另一首我心中的主打《MOLA》。這首氣勢非常足夠，副歌與編曲都有記憶點。《MOLA》在韓文的意思就是「不知道啦、不懂啦」。這首歌的歌詞大意就是「你不懂我的好，說我不懂你才不懂。」又是另一首被拒絕的情歌。我喜歡這首前奏俐落的鼓點，以及讓人躁動的低音樂句。

這首歌的PERFORMANCE VIDEO，不知為何姜隊跳得非常有憤怒感，也許是配合歌詞，動作充滿力量。我還是覺得這首歌若是拍MV會很有發揮空間，好比四人各種帥氣的被拒絕，或是有些憤怒、甚至狗血的發洩動作應該會蠻帥的。也許會成為WINNER另一首神曲也不一定，歌詞的出發點也蠻有意思的，只能說可惜。

在網路上也看到一個有趣的說法，說這張專輯像是「魯」味拼盤，因為幾乎每首歌的主題都是「被甩、被分手、被拒絕」後的心聲，或是說結束關係或曖昧後還很好，因此「魯蛇味十足」被稱為魯味拼盤。這個說法非常有趣且傳神的形容了WINNER這張專輯的宗旨（笑）。

沒有讓團體展現更多的氣勢，是WINNER這次回歸中我最大的遺憾，一開始幾張回歸圖，還讓人以為這次WINNER要扛出殺手鐧了，雖說因為沒等到他們華麗炸裂的回歸歌曲而小小失望，但就音樂的品質與製作，我還是給予肯定的。

在母公司風波不斷的風口處，WINNER的回歸再次穩固自我風格，試圖在穩定中尋求發展。在訪問中WINNER也提到希望今年下半年可以再以完整專輯回歸，或許屆時就能看見他們嶄新的面貌也說不定。

（以上圖片皆翻攝自WINNER臉書）

傑米鹿

KPOP＆華語音樂的長期觀察人員，寫過近千篇流行音樂報導，訪問過近百位歌手，同時也是Youtuber。想了解更多可到粉絲團【傑米鹿】

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