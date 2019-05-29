4年前成功守護神話！「529神復節」粉絲難以忘記的日子

文／臺灣歐妮

今天5月29日被韓粉一部分的人稱作「神復節（싢복절）」，他不是哪個國家的節日，也不是某個神明的節日，是南韓元祖偶像男團「神話」從2003年離開SM後經過了12年的官司，在4年前終於拿回自己名字的日子，因此被稱為神復節，全名是「神話光復節」。

▲529對神話與粉絲是特別的日子。（圖／記者張一中攝）

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常常覺得當時年少的他們是不是因為義氣，因為大多人說要一起，其他人也要跟進，所以六人憑著一股衝勁一起離開，到後來突然覺得原來這是他們做的最對的一件事XDD

開始的相遇是命運的安排，一路走到現在是齊心努力的果實。

每次想說神話的好，總會想，那是因為我愛他們，才會覺得他們這麼地好吧！就像其他人喜歡別團孩子的心也是一樣，但我仍對神話能從脫離了原經紀公司後，還能一直保有自己的名字、自己的粉絲名而感到自豪，我的神創之路雖然是從演員文晸赫（Eric）開始，一直覺得不會飯上韓團的我，在我越了解神話，就越是懊惱怎麼沒早點注意到他們，但何時飯上的已經不重要了，重要的是現在，只要有開始，永遠不嫌晚。

▲神話脫離SM娛樂，4年前終於確定保住了團名。（圖／記者張一中攝）

前幾天，烔完在訪問中說，覺得他的人生像是中了頭彩，每每在演唱會或活動上，聽著他們說著謝謝大家、愛大家的話，好像說來說去都是這些，但對擁有的一切始終抱著感恩的心也是長久的原因。

前幾天看到一篇文章寫著，表達感恩會成為一個正向的力量，因為當你鼓舞另外一個人繼續做他所做的正確的事，他會做得越來越好、越來越深入。

▲神話保住了團名與粉絲名稱，得以沿用至今。（圖／記者張一中攝）

艾力在神話20周年的FAN PARTY上也說過，不要常說這個不好、那個不好，要說如果那樣做會更好，多點正向的鼓勵，他們才會越來越好，或許他們也都這樣互相的提醒著彼此吧！（疑？我是不是離題了）

總之，齊心與對擁有的一切懂得感謝是會傳染的，也是讓我們的人生越來越好的力量，不管你是不是神創（神話的粉絲名稱），謝謝你看完我這段長長的文，然後神創們～神復節快樂～我們要一起再往更高的神話山頂走，신화산！

本文由臺灣歐妮【臺灣歐妮哈韓 x 玩樂誌】授權提供

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