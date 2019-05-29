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雷／朴敏英很會！「幫你擦唇膏」嘴對嘴勾脖熱吻金材昱

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《她的私生活》進入倒數第二集，熱戀情侶金材昱跟朴敏英放閃越來越自然，一開頭就演出兩人共度一晚春宵，躺在同床上的畫面，接著男方主動要幫女生擦口紅，朴敏英回應「換我來幫你擦」，卻直接嘴對嘴嘟上嘴唇，在對方唇上留下明顯印痕，「唇膏Kiss」說是開播以來最經典的名場面也不為過。

▲雷／「唇膏kiss」名場面誕生！朴敏英嘟上嘴勾脖狂吻金材昱。（圖／翻攝自tvN）

▲金材昱躺床上輕吻朴敏英祝她生日快樂。（圖／翻攝自tvN）

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第15集《她的私生活》今（29日）晚播出，德美（朴敏英 飾演）在Ryan館長（金材昱 飾演）家中床上睡了一晚，館長用超深情的眼神凝視著睡著的德美，接著來個早晨之吻，輕吻對方的眼睛。接著祝福德美生日，又寵溺地親上她的臉頰，兩人一大早就放閃個不停。

▲雷／「唇膏kiss」名場面誕生！朴敏英嘟上嘴勾脖狂吻金材昱。（圖／翻攝自tvN）

▲朴敏英幫金材昱刮鬍子。（圖／翻攝自tvN）

從一起起床刷牙、德美幫館長刮鬍子，彷彿同居生活般的自然，接著男方還幫女生煮海帶湯（南韓習俗生日要喝海帶湯），展現溫暖又貼心的一面。

▲雷／「唇膏kiss」名場面誕生！朴敏英嘟上嘴勾脖狂吻金材昱。（圖／翻攝自tvN）

▲金材昱主動要求幫朴敏英擦口紅。（圖／翻攝自tvN）

接著回到德美家換衣服，Ryan館長把她連同椅子一塊拉到自己身邊，主動要求要幫對方擦口紅，剛好符合他「畫家」的身份，兩人靠超近，彷彿可以聞到彼此鼻息。接著德美接過口紅說，「我幫你擦」，就嘟上嘴唇親吻館長，親完還不過癮，直呼「要擦更多的樣子」，又繼續親下去，兩人完成名場面「唇膏kiss」，給觀眾留下深刻印象。

▲雷／「唇膏kiss」名場面誕生！朴敏英嘟上嘴勾脖狂吻金材昱。（圖／翻攝自tvN）

▲金材昱與朴敏英的「唇膏kiss」名場面誕生。（圖／翻攝自tvN）

不過放閃也要適可而止，倒數第二集的《她的私生活》，揭曉了德美與館長小時候過去曾經有幾面之緣，原來走失的館長，曾被德美的媽媽照顧，然而因為她們家也不慎寬裕，最後德美媽只能牙一咬把館長丟去育幼院。雖然得知此事的德美非常難過，卻也因此解開身世之謎，明（30日）晚間將播出大結局，觀眾預期將會有甜蜜Ending。

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關鍵字

她的私生活, 朴敏英, 金材昱, 日韓風

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