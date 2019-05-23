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馬東石 x 金武烈坎城紅毯man炸！《極惡對決》映後鼓掌6分鐘爆好評

記者林映妤／綜合報導

《獄火重生：金昌洙》導演李元泰最新動作電影《極惡對決》於法國時間22日登上第72屆坎城影展，地表最強悍大叔馬東石與實力派演員金武烈、金成圭等人步上紅毯，戲裡戲外都是男性賀爾蒙爆棚的劇組為坎城帶來濃濃man味！

《極惡對決》舉行午夜單元世界首映，馬東石以一身雙排扣黑色西裝，親切幫粉絲們簽名，展現出國際巨星的風采；金武烈、金成圭都難掩興奮神情。紅毯上更驚喜出現007龐德女郎蕾雅瑟杜（Léa Seydoux ）現身力挺支持，為《極惡對決》增添星光。

▲▼第72屆坎城影展《極惡對決》李元泰、馬東石、金武烈、金成圭。（圖／CFP）

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▲▼《極惡對決》李元泰、馬東石、金武烈、金成圭登上第72屆坎城影展紅毯。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展《極惡對決》李元泰、馬東石、金武烈、金成圭。（圖／CFP）

《極》片昨晚共吸引2000人一同觀賞，片中動作場面拳拳到肉、爽度破表，讓全場觀眾大呼過癮，放映後全場觀眾起立鼓掌長達近6分鐘，展現出觀眾們對電影的高度好評與喜愛，導演與主要演員們也互相擁抱，向觀衆揮手致謝。

李元泰感謝表示：「希望全球觀衆都會喜歡這部電影。」當鏡頭對準馬東石時，全場歡呼最熱烈，他笑說：「能走上這舞台是我的夢想，很自豪自己能參與如此厲害的電影。」金武烈和金成圭感動泛淚，金武烈更舉起大拇指嗨喊：「今天是我的38歲生日，很開心能參加坎城影展，這是一個很難忘的生日。」導演也開玩笑指著殺人魔金成圭說：「希望大家能平安回家，待會路上要小心不要遇到他。」

▲▼第72屆坎城影展《極惡對決》李元泰、馬東石、金武烈、金成圭。（圖／CFP）

▲▼《極惡對決》劇組人員man味爆棚。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展《極惡對決》李元泰、馬東石、金武烈、金成圭。（圖／CFP）

至於媒體對於電影評價大都持好評，「萌、躁、疼、爽！」、「南韓拍暴力警匪片真的高出一個弧度」、「帶著沒有期待的心情選了這部片子，我認為這是馬東錫主演最好的一部電影！人物完整度高，可惜和另一位男主角化學反應不足，但驚喜很多」電影反應雖佳，但大多影評寫出，雙男主的火花可以再更多。

《極惡對決》描述江湖上人人聞風喪膽的黑道幫派老大張東秀（馬東石　飾）某天遭受連續殺人魔「K」（金成圭　飾）突襲，為了向這名殺人魔報仇，張東秀與重案組警探鄭泰錫（金武烈　飾）決定利用各自的資源與人手分頭緝凶，狂傲刑警V.S角頭老大，限時緝捕冷血殺人魔！電影6月21日在台上映。

▲▼李元泰執導《極惡對決》馬東石、金武烈、金成圭。（圖／威視提供）

▲▼《極惡對決》映後好評，但影評認為馬東石、金武烈雙男主可以更有火花。（圖／威視提供）

▲▼李元泰執導《極惡對決》馬東石、金武烈、金成圭。（圖／威視提供）

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