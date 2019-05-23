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《恐怖大媽》殘忍縫嘴虐殺　私下超暖！堅持要「新一代鳳凰女」演出

記者林映妤／台北報導

《姊妹》、《關鍵少數》、《水底情深》奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）在驚悚新片《恐怖大媽》飾演蘇安，這位詭異大媽對青少年變態著迷，做出一連串可怕行徑。但這些令人毛骨悚然的舉動，出自於她毀滅性的痛苦，大媽魔鬼外皮下是個破碎的女孩，而奧塔薇亞史班森正精準演繹出這過去傷口隱隱作痛的角色。

對奧塔薇亞史班森而言，與這群年輕演員共事令人活力十足、充滿幹勁，「這些孩子都好有魅力、好有才華，相處非常融洽，看著這群年輕演員合作無間，他們真的很棒。」

▲▼《恐怖大媽》奧塔薇亞史班森、黛安娜席爾弗斯。（圖／UIP提供）

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▲▼《恐怖大媽》奧塔薇亞史班森超可怕，下戲人超暖。（圖／UIP提供）

▲▼《恐怖大媽》奧塔薇亞史班森、黛安娜席爾弗斯。（圖／UIP提供）

飾演女主角「瑪姬」的黛安娜席爾弗斯表示：「越了解蘇安的過去，就會越同情她。於是你被兩種念頭拉扯：你想支持這群青少年，但又同情蘇安。她很聰明，一手策劃了一切，摸清這角色的過程充滿曲折，觀眾的反應一定很有意思。」

奧塔薇亞史班森認為黛安娜席爾弗斯是顆明日之星，「黛安娜的美令人耳目一新，是電影界的重大發現，她的清新氣質讓我想到《麻雀變鳳凰》的茱莉亞羅勃茲，一看到她演的瑪姬，你馬上就會想站在她那邊。」

▲▼《恐怖大媽》奧塔薇亞史班森、黛安娜席爾弗斯。（圖／UIP提供）

▲▼其實正是奧塔薇亞史班森支持黛安娜席爾弗斯（下圖左）演出《恐怖大媽》。（圖／UIP提供） 

▲▼《恐怖大媽》奧塔薇亞史班森、黛安娜席爾弗斯。（圖／UIP提供）

其實正是奧塔薇亞史班森力挺演藝資歷還很淺的黛安娜席爾弗斯演出，「她雖然資歷不豐，卻天份十足。」對黛安娜席爾弗斯而言，與奧塔薇亞史班森合作完全超乎她的期望，「她好熱情，而且她在試鏡過程中為我爭取。遠遠看奧塔薇亞準備感情戲真的很有意思，她收放自如的表演真的很厲害，我感覺自己像是來上學，每天都從她身上學到好多好多。」

製片泰德泰勒表示，「我為這個角色試鏡很多女明星，黛安娜的表演風格相當自然，很像《月光光心慌慌》首部曲的潔美李寇蒂斯。她感覺就是那種讓人想跟她做朋友的女孩，黛安娜擁有優秀的表演直覺，而且相當討人喜歡。」《恐怖大媽》5月31日上映。

▲▼《恐怖大媽》奧塔薇亞史班森、黛安娜席爾弗斯。（圖／UIP提供）

▲▼熨斗燙人、針線縫嘴都是《恐怖大媽》的可怕招式。（圖／UIP提供）

▲▼《恐怖大媽》奧塔薇亞史班森、黛安娜席爾弗斯。（圖／UIP提供）

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