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慶同婚！《刺青》12周年放映　楊丞琳、梁洛施「舌吻激情性愛」未公開畫面曝光

記者林映妤／台北報導

5月24日台灣同志終於能夠登記結婚！長期致力於推廣同志影像計畫的導演周美玲選在5月23日舉行電影《刺青》12週年私密放映會，上百位影迷共襄盛舉觀賞女女激戀，連當時主要演員楊丞琳都興奮地透過影片傳達祝福，「恭喜你們可以結婚了！」讓不少同志朋友鼻酸感動！

有趣的是，《刺青》暌違12年再次公開放映，現場影迷看到楊丞琳和梁洛施舌吻激情的性愛場面，看得臉紅心跳，經現場主持人一問才明白，原來這些片段是當初未公開的畫面，只有收錄在DVD 裡，更打趣說，「12年後大家應該都滿18歲了，更可以去理解電影中刺青的象徵，以及網路世界交友等面貌。」

▲▼楊丞琳、梁洛施主演《刺青》12周年放映，周美玲邀請小蠻、邵翔、王樂妍到場支持。（圖／三映電影提供）

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▲▼楊丞琳、梁洛施主演《刺青》12周年放映，女女激吻床戲令人臉紅心跳。（圖／三映電影提供）

▲▼楊丞琳、梁洛施主演《刺青》12周年放映，周美玲邀請小蠻、邵翔、王樂妍到場支持。（圖／三映電影提供）

周美玲從《豔光四射歌舞團》開始，到《刺青》、《飄浪青春》等同志三部曲電影，再到宏觀亞洲面向題材的電視電影《偽婚男女》、《替身》以及去年集結炎亞綸、是元介等歌手推出的「六色彩虹MV影像計畫」，除透過影像外，也藉由聲音傳達出同性情感。

此次放映周美玲邀請舞台劇《偽婚男女》2位女主角王承嫣（小蠻）、王樂妍到場為在場的每一位同志影迷獻上祝福，她們倆也化身劇中角色「武柔」與「楊朵」，簽上結婚公約證書，並送上2人簽上「證婚人」的結婚證書，送給在場的影迷！

小蠻、王樂妍久未同台公開露面，一見面彼此就送上「熱吻」，直呼：「熟悉的觸感又回來了！」原來她們在排練舞台劇時，就吻了超過數百次，甚至入戲吻到牽絲，讓旁人都看傻了眼。

▲▼楊丞琳、梁洛施主演《刺青》12周年放映，周美玲邀請小蠻、邵翔、王樂妍到場支持。（圖／三映電影提供）

▲▼《刺青》12周年放映，周美玲邀請小蠻、邵翔、王樂妍到場支持。（圖／三映電影提供）

▲▼楊丞琳、梁洛施主演《刺青》12周年放映，周美玲邀請小蠻、邵翔、王樂妍到場支持。（圖／三映電影提供）

王樂妍透露，在《司法院釋字第七四八號解釋施行法》公布後，第一時間接到至少10組同志朋友婚禮的邀約，邀請她當伴娘，甚至夢到自己懷孕了還在當同志好友們的伴娘，「朋友告訴我說這個夢是好預兆，表示自己的好事快來了。」王樂妍坦言，真的希望能沾他們的好運，趕緊找到理想的另一半。

《刺青》另一演員是元介看到12年前的自己也忍不住笑說，「不曉得哪裡來的自信去展露身材，但拍戲的開心與感動，也讓當時還是歌手的我，感受到當演員的快感！」沈建宏則說，自己在拍攝時只有13歲，面對很多事情都是懵懵懂懂，「這是我人生的第一部電影，就像是坐上時光機器，回到了12年前。」

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周美玲, 同婚, 刺青, 楊丞琳, 梁洛施

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