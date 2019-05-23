《金牌特務》女主角和傳奇女星90%像！床戰憂鬱男神激情濕吻

記者林映妤／台北報導

《紅色密令》改編史上「最資深女間諜」的傳奇故事，將英國秘密打造原子彈的秘辛公諸於世，不但找來「傳奇影后」茱蒂丹契（Judi Dench）主演，更請來《金牌特務》蘇菲庫克森（Sophie Cookson）詮釋年輕時的茱蒂丹契，和憂鬱男神上演濕吻床戲，而蘇菲庫克森和年輕時的茱蒂丹契還真的有90%像！

▲《紅色密令》蘇菲庫克森和茱蒂丹契（右）年輕時期十分相似。（圖／采昌提供／翻攝自網路）

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蘇菲庫克森被名導崔佛農恩（Trevor Nunn）相中演出茱蒂丹契年輕時期，有粉絲翻出茱蒂丹契年輕時的照片去作比對，驚訝發現2人不僅身高、體型相仿，就連臉型、顴骨、鼻型和眉眼之間的神韻都十分相似，相似度竟然高達90%，就連2人的口音念詞也非常神似，讓人不由得佩服導演「神選角」的功力！



蘇菲庫克森表示自己讀完劇本後就馬上決定接演：「很久沒有讀到讓我如此欲罷不能的劇本，尤其當我知道茱蒂也要演出時，就覺得我非演不可！」

當被問及最大的演出挑戰是什麼，她不假思索表示：「扮演年輕版的茱蒂丹契！這真是非常嚇人的挑戰！」她進一步補充：「尤其我和茱蒂在電影開拍前從未見面，這讓我更加緊張，因為我們必須共同塑造這個角色！還好，導演最後將我們對角色的想法完美融合！」

▲▼《紅色密令》蘇菲庫克森和湯姆休斯濕吻相當激情。（圖／采昌提供）

片中「憂鬱男神」湯姆休斯（Tom Hughes）飾演把女主角迷得神魂顛倒的俄羅斯間諜，並和蘇菲庫克森有多場讓人臉紅心跳的激情對手戲。導演忍不住大讚：「我一直都很想和他合作，他絕對是這個角色的最佳人選！尤其讓我印象深刻的是，片中有場戲，他必須對著250人慷慨激昂地演說，只見他毫無怨言，全力配合地演出14次，真是一個敬業又優秀的演員！」

《紅色密令》5月31日在台上映。

▲《紅色密令》憂鬱小生湯姆休斯面對眾人演講毫無畏懼。（圖／采昌提供）