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老婆下通牒挺兒子同婚！「不來婚禮就離婚」影帝痛哭吃麵

記者林映妤／台北報導

5月24日台灣同志終於能結婚登記，正好31日在台上映的義大利電影《結婚哪有那麼男》就描述了一對天菜帥哥與熊熊暖男的同志組合，鼓起勇氣飛回老家，準備一起面對困難重重的結婚大作戰。天菜帥哥此次返鄉將首次向雙親出櫃，沒想到掀起波瀾，還鬧出家庭革命！

片中天菜帥哥的老爸是小鎮鎮長，從政理念與作風向來開明，但聽到兒子想和男性結婚，父親大人簡直快昏倒！電影由克里斯提亞諾卡卡莫（Cristiano Caccamo）與薩瓦托艾斯波西托（Salvatore Esposito）2位義大利超高人氣演員搭擋，相親相愛攜手突破結婚難關，爆笑打造新型態同志浪漫喜劇。

除了2位男主角，父親由義大利家喻戶曉、曾多次入圍義大利奧斯卡影帝的老牌巨星金像獎影帝迪亞哥阿巴坦托諾（Diego Abatantuono）飾演，母親大人則是邀請影后莫尼卡桂里朵蕾（Monica Guerritore）特別跨刀演出。態度兩極的爸媽，一同過招飆戲、精彩爆表。

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▲▼《結婚哪有那麼男》。（圖／東昊提供）

▲《結婚哪有那麼男》老爸死不去兒子婚禮吃麵痛哭。（圖／東昊提供）

《結婚哪有那麼男》24日也公布片花，護子心切的母親為了急於讓另一半認清事實、避免後悔，不顧一切使用險招，前往丈夫辦公室下最後通牒：「要是你明天不來婚禮，我們之間就很難說了！」

正在大啖晚餐紅醬義大利麵的老公回答：「你在威脅我嗎？」老婆順帶將了一軍：「如果你不來參加婚禮，我們就離婚！晚安！」逗趣的是，接獲惡耗的老公，一邊含淚，仍不願放開手中的叉子，繼續吃著他最愛的義大利麵，完美展現了義大利人與麵食的難分難捨心情，含淚吃麵的表情更是讓人捨不得這個頑固老頭。

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