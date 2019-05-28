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直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

記者張筱涵／綜合報導

《麻辣天后傳》24日節目邀請到各大經紀人來分享遇過最離奇又憤慨的事件，其中旗下有30至50名藝人的經紀人小瑋就遇過被女星搞到百萬業配飛了的狀況。

▲小瑋公司總共有30至50名藝人。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

▲小瑋公司總共有30至50名藝人。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

小瑋接業配有一套自己的方法，接下後先平均分配給數個藝人，接著先安排比較不會直播的藝人出馬，越後面越好的狀況就會讓廠商有倒吃甘蔗的感覺。怎料有一次以同樣方法進行業配案時，旗下女藝人竟然在進行業配影片前一天喝個爛醉，本身口條和邏輯就已經很差了還宿醉，整個直播人都不在狀況內。

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▲小瑋公司總共有30至50名藝人。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

▲女星業配直播前一天喝醉。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

廠商看了這段影片後氣得直接把整個業配抽掉，長達2年的時間沒有再合作，讓小瑋公司損失將近900多萬元，當初的業配被排在後面的藝人也因為這個女星少了一樣工作，該女星也在這塊被封殺。當小瑋寫出姓名給利菁看時，對方一臉茫然問她會喝酒？他才說：「她（宿醉女星）有個非常棒的保護色，我那一年損失很慘重。」

利菁看了宿醉女星真實身分後真的被嚇了很大一跳：「她很清純餒，我沒有想到欸，她形象非常好，一百分，一百分的形象，我真的嚇到了。」李懿一聽到形象一百分就馬上把寫著名字的紙拿去碎掉，這也引起了網友們的好奇心。

▲小瑋公司總共有30至50名藝人。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

▲利菁知道是誰後嚇慘。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

▼【完整版】我們與秘密的距離　經紀人不為人知的私密大爆料！2019.05.24《麻辣天后傳》。（影片／取自麻辣天后傳YouTube，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

麻辣天后傳, 利菁, 小瑋, 業配

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