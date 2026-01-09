兒遭狗咬成轉折！　珍妮佛勞倫斯「對狗產生恐懼」送走8年愛犬

記者張筱涵／綜合報導

好萊塢影星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日罕見談及成為母親後，人生觀與生活重心的巨大轉變，並坦言自己做出了一個「從沒想過會發生」的決定，將陪伴8年的愛犬送走。

▲珍妮佛勞倫斯育有2子。（圖／視覺中國CFP）



珍妮佛勞倫斯於7日在紐約出席新片《Die My Love》宣傳活動時，於映後Q&A環節中親自揭露，自己在成為母親後，已將2017年領養的吉娃娃交由父母照顧，目前愛犬健康平安，生活得相當幸福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兒子曾被狗咬傷 內心留陰影

珍妮佛勞倫斯與丈夫庫克馬羅尼（Cooke Maroney）育有兩名兒子，分別是3歲長子和1歲多的小兒子。她坦言，成為母親後，自己的直覺與安全感「完全被重新設定」，而且兒子曾經被狗咬傷，這件事成為壓垮她的關鍵因素，也讓她對狗產生極大的恐懼感：「那一刻開始，狗對我來說突然變得很可怕，我甚至覺得牠們是一種威脅。」她直言，自己現在幾乎無法用過去的眼光看待狗。

珍妮佛勞倫斯也補充，愛犬其實並不適應紐約的城市生活，自己過去甚至刻意住在靠近公園的地段，只為了方便牠散步，但在有了孩子後，實在無法再同時兼顧。

▲珍妮佛勞倫斯送走愛犬。（圖／視覺中國CFP）



愛犬由父母照顧 「牠沒有離世，請大家放心」

由於現場觀眾一度誤以為愛犬已經離世，珍妮佛勞倫斯也急忙澄清：「牠還活著，現在和我爸媽在一起。」她強調，這個決定並非拋棄，而是為了讓彼此都能在更安全、舒適的狀態下生活。她也坦言，成為母親後，對於任何可能傷害孩子的風險都變得極度敏感，這是她過去從未預料到的改變。

雖然不再飼養狗，珍妮佛勞倫斯仍對動物充滿感情，目前家中仍有一隻名為Fred的貓。她笑說，貓的個性經常被誤解：「牠們就是有點討人厭，但那正是最好笑的地方。」她形容，貓總是一臉若無其事地走進房間，彷彿巧合般地加入她與丈夫的生活，讓她覺得十分有趣，也成為紓壓來源。