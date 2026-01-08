ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
伊能靜57歲身材超狂！濕身解放比基尼
猝死案70%在家中！年輕人易忽略5警訊
《我結》洪宗玄、Yura相隔12年重逢
被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

記者蔡宜芳／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）日前舉辦的「PLEASURE」演唱會引發熱議，不過內容卻遭部分網友惡意解讀，合作公司為此大動作提告，還特地點名曾參加《超級星光大道》的梁曉珺。對此，梁曉珺於8日拍片做出回應，還反嗆「發聲明前要好好做功課」。

梁曉珺在影片中說明，她並非第一個解讀蔡依林作品的人，且一開始就聲明是個「娛樂解讀」。她指出，蔡依林新專輯與演唱會的主題涉及「七宗罪」與「人間樂園」，這些元素皆源於西方宗教。她反過來提醒承辦公司，應注意大陸《宗教事務條例》中關於「非宗教團體不得開展宗教活動」等相關規定，建議對方在華舉辦演唱會時，應更審慎評估法律法規與相關風險。

遭控辱華不忍了！梁曉珺自曝送女回國學國學：熱愛傳統文化

面對部分網友拿國籍以及女兒寫錯別字來扣「辱華」帽子，梁曉珺反駁表示，自己身為生長在國外的華裔，始終「熱愛中國傳統文化」，甚至不遠萬里送孩子回國學習國學。她認為，將小孩不會寫中文而產生的錯別字，無限上綱到辱華是不合理的。對於蔡依林方宣稱演唱會是在宣揚中國傳統文化的說法，梁曉珺則引用蔡依林的歌詞說：「There is nothing left to say（無言以對）。」

反擊網路暴力！號召受害博主聯合報案：網路不是法外之地

針對蔡依林粉絲與水軍的行為，梁曉珺也發出嚴厲警告，指出根據現行法律，組織粉絲大規模投訴以達到報復或控制輿論的目的，情節嚴重者可能構成「侮辱罪、誹謗罪及尋釁滋事罪」。她公開呼籲其他受到無端騷擾與舉報的博主私信提供證據，「若有需要我們可以聯合報案」，最後更對粉絲的「熱情」下戰帖，直言如果騷擾持續，她未來將考慮「定期更新蔡姐的文藝作品解讀」來回饋大家，強調法律支持言論自由，網路絕對不是法外之地。

不過，蔡依林的北京演唱會已於近日獲得審批，將於6月13日至14日在國家體育場（鳥巢）舉行，舞台設計也將延續台北首站的沉浸式體驗，顯然沒被官方認定成「宗教活動」。而蔡依林也將成為繼張惠妹之後，第二位在鳥巢舉辦演出的台灣女歌手。

