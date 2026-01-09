古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

記者蕭采薇／台北報導

古天樂和、宣萱為電影版《尋秦記》，睽違25年合體來台造勢。日前傳出古天樂疑似因工作過度操勞而掛病號，引發廣大影迷憂心，他在首映會現場親自澄清，坦言只是受了小感冒影響，「好小的事，看過醫生就沒事了！」此外，先前有位四歲小粉絲 大膽告白「想嫁給古天樂」，他也當眾回應：「等妳！」笑翻眾人。

▲古天樂先前傳出操勞過度送醫，他解釋「只是小感冒」。（圖／記者周宸亘攝）

十年不吃米飯「原來戒甜很難」 宣萱認證古天樂：輕鬆多了

古天樂與宣萱這對螢幕情侶的人氣依舊，來台出席的六場見面會門票全數秒殺。談及來台最想吃的美食，宣萱點名了大腸包小腸與白苦瓜蜂蜜，古天樂則透露自己最懷念滷肉飯，但他隨即坦言為了維持狀態，已經 10 多年沒吃過米飯，連甜飲也戒掉多時，忍不住感嘆：「原來戒甜真的很難！」

▲宣萱（右）爆料，古天樂（左）私下其實很幽默。（圖／記者周宸亘攝）

兩人時隔多年再次同台，主持人曾寶儀問起古天樂是否變得開朗許多，他連連點頭表示肯定。宣萱也在一旁觀察入微地說：「我看到你笑我就很開心，他最近好像真的輕鬆一點了。」而在聽到古天樂回應四歲小粉絲求婚後，一旁的宣萱也忍不住大笑說：「你們猜不到他的！他其實很幽默。」

港澳票房破2億台幣 加長版驚喜後製中

電影版《尋秦記》在港澳上映短短一週，票房已突破 5000 萬港幣（約新台幣 2 億元）。身兼總監製的古天樂感性表示，這部作品的核心是「回憶」與「溫暖」，希望在智慧型手機普及的現代，帶領觀眾找回當年一家人守著電視追劇的單純快樂。

▲電影版《尋秦記》在港澳上映短短一週，票房已突破2億台幣。（圖／記者周宸亘攝）

他更在現場拋出彩蛋，透露《尋秦記》加長版目前正在緊鑼密鼓後製中，若票房持續開出紅盤，不排除安排上映以回饋影迷。《尋秦記》將於1月9日正式在全台上映，這部集結原班人馬、橫跨20年情懷的作品，將為台灣觀眾帶來農曆年前最熱血的回憶殺。

▲曾與古天樂合作的劉冠廷，驚喜現身首映會。（圖／記者周宸亘攝）