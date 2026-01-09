「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名…3年前秘婚素人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈繼名媛自爆睡大咖、檀健次熱戀19歲新人女星劉一諾，9日再度拋出震撼彈！一則關於「粉絲數高達8位數的頂流藝人隱婚生子」的爆料在網路瘋傳，全網展開獵巫式熱議，多位千萬級粉絲的男星紛紛被列入懷疑名單，相關話題更以驚人熱度登頂社群平台榜首。

匿名爆料掀鍋



根據網友流出的爆料截圖爆料，聲稱「內娛又有男流量當爹啦啊啊啊啊」，並語帶玄機地表示正等待進一步「挖墳」爆料，挑釁意味十足。網傳該藝人已於2023年與圈外素人秘密結婚生子，但至今在公開場合仍維持「專注事業、穩定單身」的形象。儘管爆料沒有提及姓名，但「曝粉絲8位數頂流隱婚生子」立刻衝上熱搜第一，另外熱搜第四名的是「曝當爹的是三字頂流男愛豆」。

▲網友爆料：「又有男流量當爹！」（圖／翻攝自微博）

單身人設崩塌恐引發合約危機



網友面對爆料反應兩極。部分粉絲認為婚育屬於藝人個人私事，隱私權應受尊重；但另一派意見則批評，藝人若長期利用「單身人設」獲利卻刻意隱瞞真相，無異於損害粉絲的信任。而隱婚生子的傳言已在廣告業界引發連鎖反應。據悉，由於擔心藝人隱瞞婚育事實會誤導粉絲並損害品牌形象，部分品牌已開始考慮在未來的代言合約中，增設針對「隱瞞婚育行為」的違約條款。

▲「曝粉絲8位數頂流隱婚生子」登熱搜第一。（圖／翻攝自微博）