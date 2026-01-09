矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

記者蔡琛儀／台北報導

出道4年、曾與曹雅雯、宇宙人方Q等金獎音樂人合作的DJ創作歌手DAPUN大胖，選在2025最後一天推出全新專輯《The REAL PUN》，也宣布暫別歌手身分，今年將返美國重操工程師舊業。這張融合復古電子、舞曲與實驗EDM的作品，被他視為音樂生涯的重要里程碑，也是階段性的告別之作。

▲大胖即將回到美國重操舊業 。（圖／胖曲製作工作室提供）

大胖4年前捨棄矽谷工程師頭銜及500萬年薪返台，他坦言，為了發片圓夢，這幾年幾乎燒光近800萬積蓄，連最後所剩的百萬製作基金也全數投入，一手包辦音樂、企劃與視覺，只為不留遺憾地離開台灣，他直言，未來雖轉往幕後製作，但仍會以全新身分持續發表音樂。

這次發片他改請印刷廠將圖案印在厚紙板上，再找來七位朋友到家中「家庭代工」，親手裁紙、摺紙、黏包裝，八個人花了十個小時才完成五十份專輯，他笑說：「做到後來大家臉都超臭，我猜我應該失去了七個朋友了。」

▲ 大胖在〈大姨好き〉MV找來氣質美魔女合作 。（圖／胖曲製作工作室提供）

專輯主打〈大姨好き〉以日文「大好き」諧音玩梗，將「喜歡」變成「喜歡大姨」，自嘲多年感情空窗與「阿姨我不想努力了」迷因文化，也意外成為現實告白。大胖笑說，靈感來自對金錢與人生的頓悟，幽默中藏著真心。

MV更以「美魔女」為靈感，找來60多歲氣質阿姨擔任女主角，互動橋段讓他緊張到狂流手汗。大胖笑說，年齡只是數字，只要真心相愛都值得珍惜，也讓〈大姨好き〉從迷因玩笑升級成另類浪漫宣言。