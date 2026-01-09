離婚曹格4年吳速玲公開徵友　氣兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

記者葉文正／台北報導

知名時尚專家李佑群今天與名媛吳速玲今天出席KLD進駐微風南山記者會，分享自己對古著的喜好與品味，現場與執行長伊東健太談潮流時尚。而久違的吳速玲今天談起一對兒女JOE與GRACE，吳速玲大爆交了韓國女友的兒子根本是「戀愛腦」，並透露女兒GRACE比較I人，丟了兒子還有女兒黏在身邊。

▲吳速玲今天出席公開活動。（圖／記者葉文正攝）

吳速玲表示，曾數度迷上「古著」，而且到後來留下的，都是這些古著的衣飾。她也談到現在都在開發自有品牌，「我這幾年注重養生健康，朝著我的興趣，往健康養生方面開發展品，比如女生會很在意順不順暢，還有毛髮的問題，對於品牌推出已經拖了一年，但命理老師說屬羊的人們接下來會旺十年，太好了就今年開始，產品會先從網路開始做。」

▲吳速玲公開徵男友。（圖／記者葉文正攝）

而吳速玲與曹格的兒子女兒從小就參加陸綜《爸爸去哪兒2》，名噪一時，她也透露了兒女的現況：「女兒GRACE不高，已經15歲，大約 160公分左右，而兒子JOE(17歲)已經176公分，希望他可以長到180公分，目前都還在唸書，本來想說他們趕快長大就可以自由，沒想到兒子是超級戀愛腦，很誇張，兒子交女友後兒子就是別人的，女友是韓國人，兩人幾乎有各種慶祝，還要催他們睡覺，例如在一起的第100天，還要講電話要過12點。」讓吳速玲覺得兒子有了女友就沒了娘。

▲曹格與吳速玲的一對兒女都已長大。（圖／翻攝網路《爸爸去哪兒》）

而吳速玲之前在社群媒體發文，「這一年要學會放下，她說就是感觸，包括心境上的放下，才能夠更輕鬆。」雖然算命說去年她11月會遇到桃花？她則表示：「那個很不準！」

跟曹格經歷一段婚姻，吳速玲說現在不想找結婚對象，「男友就相處得來就好，朋友問我弟弟型可以嗎？所以我有下修，從36到56歲都可以，但我也不知道，倘若是低到26歲呢？她則笑說：「不行啦，那太誇張，朋友有幫我介紹，但我沒有感覺，不想委屈自己，也不要去委屈別人。」

吳速玲也提到當年威震兩岸的女兒包子妹，「Grace沒交男友，她個性比較特別 但這樣也很好，她喜歡藝術，將重心放在自己身上幸好女兒很黏我，我已經讓出去一個了！幸好女兒還在我身邊，看到以前影片，也覺得時間過很快，是否進演藝圈？女兒完全沒有想要，她不喜歡別人關注她，所以沒有公開帳號，兒子則是戀愛腦，獅子座的，很陽光樂觀，進不進無所謂，我跟他說18歲後能養活自己就好，要能獨立，但有叫兒子不能早婚，要結婚至少要26歲後，經濟條件要穩定，所以不建議他早婚，要多看看，世界很大。」