富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份：期待這天很久了

記者蔡琛儀／台北報導

Fubon Angels啦啦隊女孩林沁（沁沁）正式以歌手身分出道，推出個人首支單曲〈數到七〉，選在今（7日）幸運發佈，邀請大家跟著她一起「數到七」，感受數字帶來的正能量，讓悲傷與烏雲逐一消散，迎接Lucky 7啟動的好運循環。她也將於1月16日生日當天舉辦生日單曲發佈見面會，把這份幸運分享給粉絲。

▲▼林沁推出新單曲〈數到七〉。（圖／首湛創意提供）

林沁歷經超過半年的密集訓練與淬煉，從大家熟悉的Fubon Angels「沁沁」，正式以本名踏上歌壇。她曾登上花蓮太平洋國際龍舟節、樂團祭舞台，並與搖滾樂團夕陽武士共演，終於迎來單曲發佈的重要時刻，林沁坦言：「期待這一天真的非常久了，雖然公演時面對很多人，但我覺得沒有錄單曲、唱自己的歌那麼緊張。」

談及出道契機，林沁透露第一次聽到〈數到七〉的旋律就被深深吸引，不僅旋律活潑有能量，歌名更與自己名字諧音相呼應，讓她直呼「這首歌好像寫著我的名字」。

▲林沁是啦啦隊成員。（圖／首湛創意提供）

為了這首出道作品，林沁幾乎全天練唱，洗澡、開車通勤時反覆練習並錄音檢討，直到獲得製作人肯定音準進步，才逐漸建立信心。她也希望透過歌曲傳遞正向力量，陪伴大家在低潮時重新累積能量，迎接嶄新的一天。