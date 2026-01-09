李多慧衣服穿太薄！「超兇上圍全透視」深色bra被看光 震撼13萬人

記者潘慧中／綜合報導

韓啦啦隊女神李多慧來台發展約3年，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣始終居高不下。近日格外引起討論的是，她錄製跳舞影片時，只穿著一件薄上衣，內搭的深色bra完全透視，至今已吸引13萬人按讚朝聖！

▲李多慧穿超薄上衣跳舞。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



照片中，可以看到李多慧身穿淡粉紅色長袖上衣，超薄布料剛好透視出深色內衣，若隱若現出豐滿上圍；不只這樣，短版中空剪裁也完美襯托出纖細腰身。

▲▼李多慧內搭的深色bra完全透視。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



李多慧下半身則選擇黑白格子寬鬆長褲，搭配褲頭處的白色荷葉邊鬆緊設計，呈現隨性不羈的風格。此外，她將墨鏡戴在頭頂作為道具，巧妙展現鄰家女孩般的親和力與時髦品味。

▲李多慧辣秀好身材。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



事實上，李多慧之前曾向《ETtoday星光雲》透露，雖然有去台灣很多地方旅行，但未來希望「可以到沒去過的地方探索」，她當時直言台灣很像自己的第二個故鄉，早已融入這裡的生活，日子過得相當充實。