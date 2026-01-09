鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程

記者吳睿慈／綜合報導

南韓高齡影帝安聖基因噎到送醫，昏迷6日後最終沒救回一命，5日逝世，享壽74歲。他生前為影壇貢獻良多，突然去世的消息令業界不捨，曾受到他提攜的後輩近幾日聚集於靈堂哀悼，9日上午出殯，由李政宰、鄭雨盛捧遺照，影帝薛景求、朱智勳、趙祐鎮等人抬棺，幾乎半個演藝圈到場送他最後一程。

▲鄭雨盛捧遺照、李政宰捧勳章。（圖／翻攝自iMBC YouTube）



▲由薛景求、朱智勳、趙祐鎮、朴海日、劉智泰、朴哲民共6人抬棺。（圖／翻攝自iMBC YouTube）



安聖基9日上午出殯並舉辦告別式，幾乎半個演藝圈資深演員都到場送他最後一程，由薛景求、朱智勳、趙祐鎮、朴海日、劉智泰、朴哲民共6人抬棺，鄭雨盛、李政宰則是走在最前方，分別捧著遺照與勳章，讓安聖基最後一程走得體面又尊貴。

影壇痛失巨擘，安聖基身為家戶喻曉的「國民影帝」，現場氣氛哀戚，除了影帝級的演員為他抬棺，玄彬也在最後方紅著眼眶送別，歌手Bada掉著眼淚、雙手合十默默祈禱，眾多後輩與影壇同僚齊聚一堂，向這位一生奉獻給表演藝術的傳奇致上最後敬意，送他走完人生最後一程。

▲眾多大咖後輩到齊送安聖基最後一程。（圖／翻攝自iMBC YouTube）



安聖基2019年驚傳罹患血癌，積極對抗病魔，後來宣布痊癒，沒想到，他12月30日在家中用餐時遭食物噎住，當場失去意識並陷入心跳停止狀態，緊急接受心肺復甦術（CPR）後送往首爾某醫院急診搶救，昏迷整整6天最後沒能把他從死神身邊拉回來，5日去世，享壽74歲。